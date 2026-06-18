La Junta de Extremadura denunciará penalmente al delegado del Gobierno por la llegada de menores no acompañados

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, durante la comparecencia en la sede de la consejería. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de sus servicios jurídicos, o de gabinetes externos "si fuera necesario", adoptará medidas judiciales para reclamar "responsabilidades penales" al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, por "cada una" de las llegadas de menores extranjeros no acompañados ordenada por el Ejecutivo central y que la comunidad está asumiendo de forma "no voluntaria", lo que está llevando "al límite" al sistema de acogida de menores en la región.

Para evitarlo, y al contrario de lo que ocurría antes, ha expuesto el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, la Junta va a recurrir "cada una de estas llegadas, cada imposición, del Gobierno de Sánchez, con todos los instrumentos legales a nuestro alcance administrativos y judiciales".

Así lo ha avanzado en una comparecencia ante la prensa en la sede de su consejería, una de las dos que controla Vox en el ejecutivo de María Guardiola, poco después de que la presidenta de la Junta abordara esta misma cuestión en una pregunta ante el Pleno de la Asamblea formulada por Unidas por Extremadura.

Fernández ha subrayado, como ya hiciera hace unos días, que el gobierno regional va a emprender una "ofensiva judicial" contra el reparto de menores, pero este jueves ha ido un paso más allá al dirigirse directamente al delegado del Gobierno en la región, y por elevación contra el Ministerio del Interior y el Gobierno de España, como objeto de esta denuncia por la "reiterada y masiva acción fraudulenta de la cual están siendo objeto todos los extremeños y, por ende, todos los españoles".

Lo hará a través de los servicios jurídicos de la propia Admnistración autonómica "y, si fuera necesario, recurriendo también a gabinetes jurídicos externos", porque "la urgencia en Extremadura también es máxima".

En este sentido, ha señalado que desde el año 2023 un total de 73 "inmigrantes ilegales" que accedieron a España como mayores de edad y, tras ser alojados en Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) de Mérida, se han declarado posteriormente como menores de edad.

Actualmente, ha apuntado, en Extremadura se encuentran acogidos 106 menores extranjeros no acompañados, a la espera de otros siete que se espera recibir en los próximos días, con lo que el total ascenderá a 113, lo cual está "está llevando absolutamente al límite al sistema de protección del menor de Extremadura", que está "a punto de colapsar", lo cual "perjudica fundamentalmente a los menores extremeños que necesitan esa protección y ese amparo de las instituciones.

(Más información en Europa Press)