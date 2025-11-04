Las ayudas directas de la Junta de hasta 10.000 euros a la entrada de una vivienda pueden pedirse desde este miércoles

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes la convocatoria de ayudas directas a la entrada de una vivienda, que alcanzan hasta los 10.000 euros por solicitante, y que se pueden pedir desde este miércoles, 5 de noviembre, durante el plazo de un año.

La convocatoria está dotada con 1.372.000 euros para los años 2025 y 2026 (300.000 euros este año y 1.072.000 euros en 2026) procedentes de fondos propios de la comunidad autónoma, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El objetivo de la misma es financiar una parte del precio de adquisición o adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial calificadas definitivamente conforme a Planes autonómicos de vivienda anteriores al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016, y viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial calificadas provisionalmente conforme al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013- 2016, o posteriores, y siempre antes del 1 de enero de 2026.

Las ayudas son de 3.000 euros por solicitante si se trata de adquisición o adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción de régimen general o especial calificadas definitivamente conforme a Planes autonómicos de vivienda anteriores al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016; y de 6.000 euros y 9.000 euros (dependiendo de si los ingresos son superiores o iguales a 2,5 veces el Iprem) en caso de que sean viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial calificadas provisionalmente conforme al Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013- 2016, o posteriores, y siempre antes del 1 de enero de 2026.

A esta ayuda se sumarán 1.000 euros adicionales en caso de que se trate de jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo o personas con discapacidad.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un año desde este miércoles, 5 de noviembre. Las ayudas se concederán conforme se vayan solicitando por las personas que cumplan los requisitos establecidos, y las solicitudes de subvención se resolverán por riguroso orden de entrada, según aparece recogido en el DOE.