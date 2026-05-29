El Ayuntamiento de Badajoz fallará y entregará el 23 de octubre los Premios de la ciudad en sus siete disciplinas

El concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, presenta los Premios Ciudad de Badajoz 2026 - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que los Premios Ciudad de Badajoz 2026 presentan como principal novedad la celebración el 23 de octubre en la misma gala del fallo y entrega de los galardones en sus siete disciplinas culturales.

Se trata, en concreto, del 45º Premio de Poesía, el 30º de Novela, el 23º de Periodismo, el 20º de Escultura, el 19º de Pintura, el 13º de Fotografía (patrocinado por la Junta de Extremadura) y el 7º de Música (patrocinado por la Diputación de Badajoz).

El concejal del área, José Antonio Casablanca, ha presentado los pormenores en una rueda de prensa en la que ha destacado que "quizás" son los premios más importantes de la cultura a nivel de toda Extremadura, porque son multidisciplinares y reconocen, dentro de este ámbito, diferentes disciplinas, además con la organización de una "gran gala" y una dotación económica que los sitúa "al máximo nivel", como también están "muy reconocidos" en el mundo cultural del país.

También ha destacado que son muy participativos, para lo que ha ejemplificado que el año pasado se recibieron más de 400, 500 o 600 obras en función de las disciplinas, y que están "dispuestos" a seguir creciendo, a seguir dándolos a conocer y a seguir apostando por la cultura en todas sus vertientes, también a través de estos premios que posicionan Badajoz en el mundo cultural a nivel nacional, y que conllevan asimismo la adquisición de obras, que son patrimonio cultural para la ciudad y que acaban siendo de los pacenses y para el disfrute de todos.

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