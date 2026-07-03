El Ayuntamiento de Cáceres se persona como codemandante en la causa judicial para defender la Cruz de los Caídos

Archivo - Cruz de los Caídos de Cáceres, situada en la plaza de América - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha decidido la personación formal del consistorio, como codemandante, en el procedimiento judicial abierto ante la Audiencia Nacional tras el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox en defensa de la Cruz de los Caídos de la Plaza de América, y contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La resolución del ministerio, dictada el pasado 25 de mayo, acordó la inclusión de este elemento en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, y ordenó al ayuntamiento cacereño su retirada en un plazo máximo de tres meses, así como su custodia y prohibición de cualquier exposición pública.

Con este trámite, acudiendo a la vía judicial, el ayuntamiento busca "defender sus intereses en el procedimiento y seguir sosteniendo su posición sobre la permanencia de este elemento en la ciudad", informa el Gobierno local.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Cáceres ya presentó un recurso de reposición, vía administrativa, contra dicha resolución con los siguientes de que la Cruz de la Plaza de América no reúne actualmente los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática para ser retirada tras la sustitución de la inscripción original por la actual leyenda, en la que se puede leer "La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por la patria", un acuerdo plenario de 1984 que, según el consistorio, supuso su resignificación y descontextualización histórica.

Además, se argumenta que la Cruz cuenta con el máximo nivel de protección urbanística dentro del Plan General Municipal (PGM), con categoría de protección integral, lo que refuerza su valor patrimonial y arquitectónico dentro del paisaje urbano de la ciudad.

Y por último, se defiende en el recurso que este símbolo "forma parte de la identidad urbana y sentimental de Cáceres y no existe una prioridad social ni una demanda ciudadana sobre su retirada".

Una vez se sustancie este recurso, se agotará la vía administrativa y, en el caso de que no fuera admitido, el equipo de Gobierno no descarta personarse en la causa ya como demandante y no sólo como codemandante.