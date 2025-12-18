El Ayuntamiento de Cáceres refuerza los servicios públicos con 37 plazas en nuevos procesos de empleo

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha convocado 37 plazas para reforzar los servicios públicos municipales con la aprobación y publicación, por un lado, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2025; y por el otro, la puesta en marcha de nuevos procesos selectivos que se publican este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Cáceres y del organismo autónomo IMÁS, publicada en el DOE, contempla un total de 20 plazas, distribuidas entre personal funcionario y personal laboral, mediante turnos de acceso libre, promoción interna, movilidad y reserva para personas con discapacidad.

Entre las plazas incluidas figuran, entre otras, puestos de letrado consistorial, ingeniería técnica de obras públicas, agentes de Policía Local, auxiliares administrativos, ordenanzas, personal laboral y educadores sociales.

Asimismo, en la última reunión de la Mesa General de Negociación, se aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias para la cobertura de otros 17 puestos de trabajo, que se publican hoy en el BOP, correspondientes a distintas categorías profesionales y sistemas de acceso.

El concejal de Recursos Humanos, Emilio Borrega, ha señalado que "esta oferta responde a las necesidades de recursos humanos de las distintas secciones municipales para reforzar los servicios públicos municipales y a prestar una mayor calidad en los servicios a todos los ciudadanos de nuestra ciudad".