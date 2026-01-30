El Ayuntamiento de Coria desactiva el nivel 0 del Plan de Emergencia Municipal tras la mejora del río Alagón

El Ayuntamiento de Coria desactiva el nivel 0 del Plan de Emergencia Municipal - AYUNTAMIENTO DE CORIA

CORIA (CÁCERES), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coria ha desactivado el nivel 0 del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) una vez constatada la mejora de las condiciones del río Alagón a su paso por el término municipal.

Esta decisión se ha adoptado tras el seguimiento continuo de la evolución de la situación y en coordinación con la Junta de Extremadura, conforme a lo establecido en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Extremadura (INUNCAEX) y el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX).

Durante el periodo de activación del PEMU, los servicios municipales y de emergencia han trabajado de manera coordinada, llevando a cabo labores de vigilancia de cauces y zonas inundables, control de accesos, seguimiento de puntos críticos y acciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad de la población y de las infraestructuras, detalla el consistorio cauriense en una nota de prensa.

Con la desactivación del nivel 0, la situación en el municipio vuelve progresivamente a la normalidad. No obstante, el Ayuntamiento de Coria mantendrá una vigilancia preventiva y un seguimiento permanente de la evolución meteorológica e hidrológica, especialmente en las zonas más sensibles, con el fin de actuar de manera inmediata si fuese necesario.

Desde el consistorio se quiere agradecer la labor y profesionalidad de todos los servicios implicados, en concreto Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, además de la colaboración y actitud responsable de los vecinos, quienes han seguido en todo momento las recomendaciones realizadas.

El Ayuntamiento de Coria continuará informando a la población a través de los canales oficiales municipales ante cualquier novedad que pudiera producirse.