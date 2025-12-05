El Ayuntamiento de Mérida abonará una nómina adicional en diciembre a sus empleados con el 2,5% de 2025

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida recibirán a lo largo del mes de diciembre una nómina adicional con las retribuciones correspondientes al aumento del 2,5 % de su salario aprobado por el Gobierno de España en la mesa de negociación con los sindicatos.

Un abono acordado el pasado 2 de diciembre en la mesa negociadora con las centrales sindicales de la UGT, CCOO y CSIF del consistorio emeritense donde se fijó que se realizaría antes de final de año, así como otras cuestiones retributivas, enmarcadas en los compromisos del Gobierno local con los representantes de los trabajadores el 23 de mayo del 2023.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, señala que este aumento supone un desembolso de 581.000 euros y afecta a los cerca de 600 trabajadores, funcionarios y laborales fijos del Ayuntamiento. Un abono que se realiza gracias al Real Decreto-Ley del Gobierno, a la "solvencia económica" del ayuntamiento y después de haber mantenido una reunión con las centrales sindicales, que solicitaron que se abonara este 2,5%.

Todo ello, según Osuna, porque entienden que "si la carestía de la vida, que si los precios al consumo suben, también debe subir en la misma proporción el salario no solo de los empleados públicos, sino el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país".

De esta manera, en el mes de diciembre, los empleados municipales recibirán dos nóminas, una ordinaria con la mensualidad de diciembre y la paga extra y una nómina extraordinaria con el 2,5% de atrasos desde enero 2025, los derechos laborales pendientes de aquellos puestos con nuevas funciones, la diferencia con respecto a los Complementos Específicos del grupo profesional AP y las 12 horas policía local adicionales por servicios extraordinarios.

Ya para el año 2026 el presupuesto municipal prevé una subida del 4% (2,5% 2025 y 1,5% del 2026). Además, desde la entrada en vigor de los presupuestos 2026, se abonará el 50% de los conceptos de peligrosidad, jornada partida y conducción con carácter retroactivo desde enero del 2026.

Además, se negociará y materializará en la anualidad del 2026, el compromiso del 40% de peligrosidad, jornada partida y conducción, correspondiente al acuerdo del 2025. En la anualidad 2027, desde el mes de enero, se abonará el 100% de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción desde enero del 2027.