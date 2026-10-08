El Ayuntamiento de Mérida comprará solares y los cederá gratis para la construcción de vivienda a precio asequible

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presenta el informe del mercado de la vivienda en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida comprará solares de uso residencial ya urbanizados con el objetivo de cederlos a coste cero a empresas que construyan viviendas destinadas a alquileres asequibles o venta a precios fijados por el consistorio.

Esta es una de las propuestas anunciadas por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, para hacer frente a las dificultades de la vivienda, a pesar de que un informe elaborado sitúa la intensidad del problema en la ciudad por debajo del resto de capitales de provincia y ciudades de su tamaño.

Estas propuestas, que pretende consensuar con el resto de grupos políticos de cara a la elaboración de los próximos presupuestos municipales de 2027, contemplan asimismo la puesta en marcha de ayudas al pago del alquiler a familias trabajadoras con dificultad para llegar a fin de mes--ya existen para hogares en riesgo de exclusión--, y una bolsa de viviendas en la que el consistorio se compromete a asumir los impagos a los propietarios que acepten alquilar al precio tasado por el ayuntamiento.

En primer lugar, debido al agotamiento de suelo público destinado a la construcción de vivienda, el ayuntamiento negociará la compra de una serie de solares, en referencia a los "grandes agujeros" que dejó como herencia la crisis de 2008, y que ya están completamente urbanizados, a fin de cederlos de forma gratuita a las constructoras que levanten promociones de alquiler asequible o venta a un precio tasado por el propio consistorio.

"Vamos a comprar suelo urbano, vamos a fijar un precio del metro cuadrado de venta al público en función de la vivienda y aquellas constructoras que vengan a concursar tendrán ese suelo adquirido por el ayuntamiento de manera gratuita para que los márgenes encajen", ha explicado Rodríguez Osuna.

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