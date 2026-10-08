El Ayuntamiento de Mérida comprará solares y los cederá gratis para la construcción de vivienda a precio asequible

Creará una bolsa de intermediación de alquiler que asumirá en caso de impagos a propietarios que acepten un precio fijado por el consistorio

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presenta el informe del mercado de la vivienda en Mérida.
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presenta el informe del mercado de la vivienda en Mérida. - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 12:49
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   MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Mérida comprará solares de uso residencial ya urbanizados con el objetivo de cederlos a coste cero a empresas que construyan viviendas destinadas a alquileres asequibles o venta a precios fijados por el consistorio.

   Esta es una de las propuestas anunciadas por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, para hacer frente a las dificultades de la vivienda, a pesar de que un informe elaborado sitúa la intensidad del problema en la ciudad por debajo del resto de capitales de provincia y ciudades de su tamaño.

   Estas propuestas, que pretende consensuar con el resto de grupos políticos de cara a la elaboración de los próximos presupuestos municipales de 2027, contemplan asimismo la puesta en marcha de ayudas al pago del alquiler a familias trabajadoras con dificultad para llegar a fin de mes--ya existen para hogares en riesgo de exclusión--, y una bolsa de viviendas en la que el consistorio se compromete a asumir los impagos a los propietarios que acepten alquilar al precio tasado por el ayuntamiento.

   En primer lugar, debido al agotamiento de suelo público destinado a la construcción de vivienda, el ayuntamiento negociará la compra de una serie de solares, en referencia a los "grandes agujeros" que dejó como herencia la crisis de 2008, y que ya están completamente urbanizados, a fin de cederlos de forma gratuita a las constructoras que levanten promociones de alquiler asequible o venta a un precio tasado por el propio consistorio.

   "Vamos a comprar suelo urbano, vamos a fijar un precio del metro cuadrado de venta al público en función de la vivienda y aquellas constructoras que vengan a concursar tendrán ese suelo adquirido por el ayuntamiento de manera gratuita para que los márgenes encajen", ha explicado Rodríguez Osuna.

   (Más información en Europa Press)

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