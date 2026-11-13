El Ayuntamiento de Mérida considera una "buena noticia" la condecoración de Francia a Trinidad Nogales

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, en rueda de prensa para presentar el Festival de Cine Inédito de Mérida, a 13 de noviembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha considerado como una "buena noticia" que la directora del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), Trinidad Nogales, reciba la distinción de caballero de la Orden de las Artes y las Letras (Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres) por parte de la República Francesa.

"Es un museo que, evidentemente, es todo prestigio, todo lo que está a su alrededor. Es uno de los elementos principales de esta ciudad y para el turismo, pero no solo, y para Extremadura, lógicamente", ha comentado Vélez a preguntas de los medios de comunicación presentes en la presentación del Festival de Cine Inédito de Mérida.

A renglón seguido, Vélez ha resaltado la labor de los diferentes directores del MNAR, encargados de coordinar las actividades del museo, de manera que para el consistorio "siempre es una buena noticia, evidentemente". "¿Qué vamos a decir?", ha resaltado Vélez.

Además de esta condecoración, Nogales también fue la encargada de recoger la Medalla de Extremadura que el MNAR recibió el pasado mes de septiembre.

Así, para el ayuntamiento, que haya reconocimientos asociados al MNAR es "normal", puesto que "todo lo que rodea" al museo "es excepcional".