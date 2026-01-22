El Ayuntamiento de Mérida estrena red de telecomunicaciones con más velocidad y mejor respuesta ante los ciberataques

El delegado de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, acompañado por el director de Telefónica en Extremadura, Manuel Velardo, en la presentación de la nueva red de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida se encuentra en pleno proceso de despliegue de una nueva red de telecomunicaciones con la que ganará más velocidad y agilidad en su funcionamiento interno y de cara a la ciudadanía, y asimismo mejora la respuesta en materia de ciberseguridad.

Una red puesta en marcha por Telefónica, que además será la encargada de su gestión los próximos cinco años, tras adjudicarse el contrato licitado por el consistorio por casi 2,9 millones de euros, un 30 por ciento más que el anterior, que asimismo venía ejecutando esta compañía.

El delegado de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, sostiene que esta red de telecomunicaciones municipales de "última generación" es la "más avanzada" de toda Extremadura, según ha expresado en una comparecencia junto al director de Telefónica en Extremadura, Manuel Velardo.

Una nueva red que "no es fruto de la casualidad", ha señalado Fuster, sino que se enmarca en la inversión que viene realizando el consistorio en nuevas tecnologías de comunicación, y que ha cifrado en 17 millones de euros en los cinco últimos años.

"Esta red corporativa va a cambiar el sistema nervioso digital del ayuntamiento", ha señalado Fuster para explicar qué supone esta renovación que va a permitir al ayuntamiento "hacer más cosas en otros departamentos", como por ejemplo, ha señalado, el proyecto de georreferenciación digital de Urbanismo o el de gobernanza inteligente en Turismo.

(Más información en Europa Press)