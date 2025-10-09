El Ayuntamiento de Mérida financia a UNRWA con 100.000 euros para prestar asistencia médica en Gaza más de seis meses

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, participa en la firma del convenio con la Unrwa para la acción humanitaria de emergencia en la Franja de Gaza, junto con la directora ejecutiva de Unrwa, Raquel Martín. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha firmado este jueves un convenio con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), mediante el cual se destinarán 100.000 euros a financiar 6,5 meses de intervenciones médicas en Gaza.

Esta iniciativa, de carácter político y humanitario, contribuye a hacer frente a la emergencia en Gaza y pone de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Mérida con la solidaridad internacional.

El acto ha sido presentado por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martín; y con la presencia de concejales del Partido Socialista y Unidas por Mérida.

Según datos facilitados por UNRWA, gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento de Mérida, será posible reforzar su programa de salud en Gaza mediante la incorporación de tres profesionales médicos, tres matronas y tres enfermeros o enfermeras.

Por ello, esta ayuda de 100.000 euros aprobada en el mes de julio tiene como objetivo respaldar públicamente a UNRWA como organización de Naciones Unidas comprometida con los derechos humanos.

Así, durante los 6,5 meses que cubre la financiación, se prevé la realización de aproximadamente 900.000 consultas médicas, 30.000 pruebas de detección de malnutrición en menores y 200.000 consultas específicas a pacientes, entre otras numerosas intervenciones de carácter sanitario.

El Ayuntamiento de Mérida, según el alcalde, reafirma su compromiso con la solidaridad internacional y con los derechos humanos, donde "Mérida se proyecta como una ciudad refugio y comprometida con la acogida y la protección" de los migrantes.

Actualmente, la capital extremeña dispone de un centro de atención internacional para migrantes en situación de tránsito y de acogida urgente, donde pretende crear una oficina de Atención a Personas Migrantes, que tendrá como objetivo "ofrecer orientación sobre sus derechos, deberes y acceso a recursos, favoreciendo su inclusión y protección", ha indicado el alcalde.

En paralelo, se están impulsando diferentes iniciativas de apoyo social dirigidas a la población migrante residente en la ciudad con la colaboración de la Junta de Extremadura para la apertura de un centro de acogida para menores, en el marco de su compromiso con la infancia y la atención humanitaria.

Así, el alcalde de Mérida ha dejado claro que "los discursos de odio no condicionarán jamás la agenda política de la capital" y que mientras esté gobernando, "el ayuntamiento estará a disposición de UNRWA para seguir colaborando en esta y en futuras acciones humanitarias".

"Después de más de 75 años de labor, UNRWA se ha ganado el respeto de la comunidad internacional y merece que sigamos colaborando con ella y desde Mérida, así lo vamos a seguir haciendo", ha concluido el alcalde.

Por su parte, Raquel Martín se ha referido al anuncio de alto fuego en Gaza y ha subrayado la necesidad urgente de que la ayuda humanitaria acceda al territorio en las condiciones adecuadas y en la cantidad suficiente para atender a la población y revertir la "grave situación humanitaria".

Además, ha señalado que, según su último estudio, en Gaza hay 56.000 niños con desnutrición aguda en riesgo inminente de muerte, y que "gracias al dinero destinado por el Ayuntamiento de Mérida vamos a poder seguir manteniendo nuestro sistema de salud en Gaza, que hoy en día sigue siendo el más grande que está operando en la franja".

Actualmente, UNRWA cuenta con 12.000 trabajadores en la Franja de Gaza, de los cuales 3.000 son profesionales del ámbito sanitario y a pesar de las dificultades, la agencia mantiene abiertas cuatro clínicas para atender a la población donde se realizan entre 14.000 y 16.000 consultas médicas diarias, una cifra que refleja claramente el colapso del sistema sanitario, provocado por los bombardeos y el bloqueo impuesto sobre el territorio.

La organización tiene actualmente 6.000 camiones listos para entrar en Gaza desde Jordania, ha comunicado la directora, donde en tal solo tres horas, la ayuda de suministros como agua, alimentos, generadores eléctricos, medicamentos, kits higiénicos y todo tipo de material básico, podría estar distribuyéndose sobre el terreno.

La posible confirmación del acuerdo de alto el fuego, según el alcalde de Mérida, será una "noticia esperanzadora" porque permitirá la entrada de la ayuda humanitaria, así como también, el intercambio de rehenes y presos.

"La prioridad ahora es que ese alto el fuego se mantenga y se traduzca en acciones concretas que eviten más muertes y alivien el sufrimiento de la población civil porque cumplir los acuerdos es esencial para avanzar hacia una paz real y duradera", ha recalcado el alcalde.

RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Debido a la guerra, las viviendas han quedado totalmente destruidas, lo que impedirá el retorno inmediato de los ciudadanos a sus hogares donde se estima un periodo de diez años para su reconstrucción.

"Una labor muy complicada que va a requerir tiempo y un nuevo plan de reconstrucción de Gaza e Israel a manos de Trump", ha comunicado la directora.

También ha subrayado la urgencia de restablecer el sistema educativo en Gaza, ya que más de 600.000 niños llevan dos años sin acceso a la educación primaria y que es "fundamental para garantizar su derecho a un futuro y poder ofrecer un primer apoyo psicológico a una infancia profundamente marcada por el trauma de una ofensiva militar que ni siquiera los adultos logran soportar".

DESPERTAR CIUDADANO

Por otro lado, el exconcejal de Unidas por Mérida, Óscar Fernández, ha intervenido para señalar el "despertar de conciencia" de la ciudadanía y que desde Unidas por Mérida manifiestan "el silencio interesado sobre décadas de violaciones de derechos humanos, intensificadas ahora bajo un gobierno aún más radical en Israel".

Con todo ello, desde la administración local también se "pueden tomar decisiones como lo ha hecho el Ayuntamiento de Mérida con esta ayuda humanitaria, modesta pero muy significativa, frente al bloqueo y la emergencia humanitaria".

Además, la concejal de Unidas por Mérida, Montserrat Girón también ha intervenido para agradecer a lucha de la ciudadanía extremeña ante la "no colaboración en la venta de armas para que nuestra región sea solidaria y acogedora en todos los términos y necesidades".

Finalmente, la directora ejecutiva, Raquel Martín, ha recordado que 100.000 euros pueden salvar muchas vidas en Gaza y ha destacado que este apoyo representa una ayuda muy significativa para la labor de UNRWA.

Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida su respuesta al llamamiento, subrayando que sin este tipo de colaboraciones será imposible continuar con el trabajo humanitario sobre el terreno.