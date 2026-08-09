El Ayuntamiento de Mérida organiza junto a investigadores una observación del eclipse solar del 12 de agosto

Un telescopio en la Terraza de Verano del Centro Cultural Alcazaba de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida, la Sociedad Científica de Mérida y el grupo de Investigación Kraken de la Universidad de Extremadura organizan una actividad de observación coincidiendo con el eclipse de Sol del próximo miércoles, 12 de agosto.

Para ello se instalará un telescopio en la terraza del Centro Cultural Alcazaba, que hará un seguimiento continuo del Sol y transmitirá las imágenes a una pantalla en la planta baja. De esta forma, el eclipse podrá seguirse sin riesgo alguno por quien desee acercarse. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El programa comenzará a las 19,00 horas con una presentación y un video explicativo de los eclipses. A continuación, se iniciará la proyección del Sol. El comienzo de la ocultación será a las 19,39 horas, el máximo a las 20,35 y el eclipse finalizará a las 21,24 horas con el ocaso del Sol.

Se podrá acceder a la terraza para observar el Sol directamente con gafas homologadas y ver el telescopio. Además colaboradores de la sociedad científica y de la universidad responderán a las preguntas de los asistentes.