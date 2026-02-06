El Ayuntamiento de Mérida suspende todas las actividades deportivas y recomienda evitar las zonas verdes

Varias personas caminan bajos sus paraguas en la calle Santa Eulalia de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha suspendido todas las actividades deportivas durante el fin de semana, tanto en el exterior como en el interior, debido a las condiciones meteorológicas que se esperan a partir de este sábado con la llegada de la borrasca Marta, con abundantes lluvias y fuertes rachas de viento durante todo el día.

A través de un comunicación, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de la ciudadanía ante estas condiciones adversas y a la crecida de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por la ciudad.

El consistorio advierte de que la situación se complicará este sábado con alertas por "fuertes" rachas de viento y precipitaciones "abundantes" durante todo el día, por lo que el ayuntamiento se recomienda extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos, y evitar pasear por zonas verdes y arboladas, como La Isla; así como, por cualquier zona ajardinada de la ciudad y las márgenes de los ríos Guadiana y Albarregas.

También se solicita a la ciudadanía la retirada de los vehículos estacionados en los aledaños de los cauces del Río Albarregas y del Arroyo Judío, zonas inundables y garajes próximos a los cauces debido al "alto riesgo de desbordamiento".

El ayuntamiento mantiene activados los operativos especiales de seguridad a través de las delegaciones de Policía Local, Parques y Jardines y Parque de Obras, "redoblando esfuerzos" para garantizar la protección de la ciudadanía.

En este sentido, ha anunciado que quedan suspendidas todas las actividades deportivas tanto en exterior como en interior durante el fin de semana.

Asimismo, recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los canales oficiales de información del ayuntamiento.