Badajoz activa el plan de emergencias ante las fuertes lluvias y vientos previstos para el martes y miércoles

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha activado este martes, 10 de noviembre, a las 15,00 horas, el Plan de Emergencias PEMUBA en Situación 0 debido a la posible situación sobrevenida de riesgo por viento y lluvia durante este martes y miércoles.

La activación contempla una serie de de medidas preventivas, entre las que se encuentra el establecimiento por parte de Policía Local de un sistema de transmisiones para poder comunicar a los diferentes servicios, teniendo en cuenta los servicios mínimos establecidos por la huelga general del 29 de noviembre.

Asimismo, se mantiene en alerta a todos los empleados municipales de los servicios de emergencias además de aquellos que puedan ser requeridos para la atención.

Igualmente, se prevé la movilización del mayor número de policías locales posibles para la regulación del tráfico y auxilio en rescates de personas que residen o se encuentran en zonas inundables.

Ya desde las 15,00 horas de este martes permanecen cerrados parques y jardines e instalaciones públicas municipales, así como actividades como las Escuelas Deportivas Municipales o de Mayores.

El Ayuntamiento de Badajoz informa de que en el caso de que se eleve a Situación 1 se actualizará la información acerca de la limitación de desplazamientos y salidas a la vía pública y posibles nuevas medidas.