Badajoz celebra el aniversario de la Constitución con un homenaje a sus alcaldes constitucionales

Publicado 05/12/2018 14:25:51 CET

BADAJOZ, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado el 40º aniversario de la Constitución española con un homenaje a sus alcaldes constitucionales en un acto en el que el regidor de la ciudad, Francisco Javier Fragoso, ha puesto en valor que la Carta Magna de 1978 "surge del acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas de entonces, de la voluntad de los españoles y, muy especialmente, después de una Guerra Civil y 40 años de dictadura".

En concreto, han sido homenajeados los alcaldes que ejercieron el cargo tras la aprobación de la Constitución como Luis Movilla, que lo desempeñó hasta 1983 y ausente por enfermedad; Manuel Rojas, alcalde entre 1983 y 1991, fallecido en el año 2000 y en cuyo nombre ha acudido su viuda María Soledad Hinchado; Gabriel Montesinos, alcalde entre 1991 y 1995; y Miguel Ángel Celdrán, alcalde entre 1995 y 2013 y que ha querido tener un recuerdo a quienes tuvieron responsabilidades en el consistorio.

El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz, con la presencia del subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza; el jefe superior de la Policía Nacional en Extremadura, José Manuel Merino; el jefe de la plana mayor de la Guardia Civil en la región, Miguel Olivares; el superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz; el vereador de la Cámara Municipal de Elvas, Sergio Ventura, o el pintor Juan Rodríguez-Valdés, que ha donado al consistorio un cuadro del Rey Felipe VI.

Sobre dicho cuadro, Juan Rodríguez-Valdés ha recordado que hace unos meses ha sido nombrado hijo predilecto de la ciudad aquel niño que tuvo que salir para ampliar sus estudios y conocimientos y ha explicado que hace tiempo le encargaron del Ayuntamiento de Sevilla un retrato del Rey que presidiera el salón de plenos, por lo que el de su localidad natal "no podía ser menos" y ha querido hacer esta obra para que quede de "recuerdo" de quien "siempre tendrá en la memoria a su Badajoz".

Al respecto, Francisco Javier Fragoso ha agradecido la donación y la "generosidad" y ha reconocido que a la ciudad "le hubiera sido imposible" comprar una obra de este artista "reconocido" natural de Badajoz y en relación al cual ha defendido que se necesitan hijos de la ciudad como él, aunque en la "diáspora", para construir la capital pacense.

ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL

En su intervención, Fragoso ha querido reconocer la figura de los Reyes Juan Carlos I y Felipe VI y de políticos "de la talla" de Adolfo Suárez o el extremeño Antonio Hernández Gil, así como la "inestimable figura, única, singular, cercana y comprometida" de los alcaldes de los pueblos y ciudades de España "que han contribuido a edificar y mejorar esta arquitectura constitucional que a todos nos conmueve y protege".

Alcaldes como Luis Movilla, que "supo liderar" en el ayuntamiento una transición "tranquila" hacia la democracia y cuya afabilidad y determinación "alumbraron" una nueva ciudad que se puso en marcha bajo su mandato, o el fallecido Manuel Rojas, que se fue "demasiado joven" tras haber iniciado la modernización de Badajoz, para cuya transformación "trabajó sin descanso".

También se ha referido a Gabriel Montesinos que "en momentos de dificultad supo liderar una ciudad que se preparaba para alcanzar el futuro" y a Miguel Ángel Celdrán, "al que le tocó el reto de llevar a Badajoz a un nuevo milenio, mientras la ciudad demandaba nuevos servicios y adquiría nuevos protagonismos".

"Alcaldes a los que hoy reconocemos y distinguimos acogidos por el manto de la Constitución Española que permitió, libremente, su elección", ha destacado el regidor, que ha reflexionado sobre dicha Carta Magna que "puso punto y final a siglos de oscuridad legal y de división social" en un país que, a partir de entonces, ha querido vivir en paz.

Asimismo, el regidor ha recordado que "frente a tanto dolor y tanta legalidad ausente el diálogo y la reconciliación se impusieron en una sociedad con ansias de libertad" y que, como la Constitución recoge, la democracia se sostiene sobre la soberanía nacional y todos los hombres y mujeres del país "tienen el derecho a manifestarse ante el más mínimo cuestionamiento del orden constitucional".

"En democracia las cuestiones, cuando son solemnes, cuando son determinantes, cuando afectan a todos, son las urnas las que han de decidir", ha continuado Fragoso, que ha aseverado que se trata de las mismas urnas que, "llenas de votos", aprobaron mayoritariamente un modelo de país que "no estamos dispuestos a negociar".

LA FRESCURA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL

El primer edil también ha abundado en que hay quienes piensan que la Constitución se ha quedado obsoleta, ha sido superada por el acontecer de los años o que "incluso" no está adaptada a la realidad actual española, pero que, frente a los "agoreros", a los "intérpretes interesados" o los "rupturistas", se debe "reafirmar la frescura de un texto constitucional que aún tiene mucho margen para ser desarrollado" y "demasiado joven frente a otros textos de similar importancia en las democracias occidentales".

Un texto, ha defendido, que "no se contradice", que "no se erosiona" con el paso del tiempo y que "no está al margen" de esta España de 2018 diferente a la de hace 40 años, pero "tan apasionante como para afrontar las siguientes décadas desde la democracia real, la de las urnas, que a todos nos beneficia" y "no la democracia del ruido y las plazas que solo genera melancolía y altera los postulados esenciales de la propia democracia".

Por último, ha apostillado que la celebración de la Carta Magna no impide reconocer que, 40 años después, "aún queda trabajo por hacer" y hay derechos que deben hacerse "efectivos", "más reales", "más cercanos" y "más vivos para los ciudadanos", así como deberes que "exigen una regulación más acorde a los tiempos" dado que la Constitución española "permite ser mejorada, reformada y aplicada de una manera donde todos podamos vernos reconocidos" aunque "no" esté obsoleta ni haya perdido valor.

Una Constitución de 1978 por la que, según ha concluido, los españoles han tenido que "soportar con paciencia y firmeza las embestidas irracionales, engañosas y, en algunos casos, también violentas del golpismo más radical y del nacionalismo más excluyente", aunque también "ha sido y está siendo" la que "nos está fortaleciendo como país y como ciudadanos" al permitir un Estado "plural y solidario", "de ayuda y acogida" e "inmerso" en organizaciones internacionales para acudir a sus amigos y aliados para superar "crisis, tormentas y agresiones".