Badajoz marca la segunda temperatura más elevada del país este miércoles al alcanzar los 42,5 grados

Archivo - Termómetro - AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN - Archivo

BADAJOZ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz ha sido este miércoles, 1 de julio, la segunda localidad más calurosa del país al alcanzar los 42,5 grados a las 17,40 horas.

Así, y según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Europa Press, tres localidades extremeñas se han situado este miércoles entre las diez más calurosas del país, que en todos los casos han superado los 40 grados.

De acuerdo a estos datos, tras Badajoz, que se sitúa como la segunda más calurosa del país, la localidad pacense de Olivenza se sitúa en séptimo lugar, al alcanzar los 42,1 grados a las 18,00 horas, mientras que Alburquerque es la décima más calurosa, con 41,8 grados a las 17,00 horas.