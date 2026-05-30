El Banco de Sangre de Extremadura programa el calendario de donaciones de junio para disponer de reservas de sangre

Archivo - Imagen de un donante mientras le extraen sangre. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) ha programado el calendario de donaciones para el mes de junio para disponer de reservas de sangre, un recurso "imprescindible" en la asistencia sanitaria y cuya única forma de obtenerlo es a través de las donaciones.

Algunos puntos de donación son los hospitales de la región y el banco de sangre, ubicado en Mérida, a los que se podrá acudir sin cita previa, de lunes a viernes, en horario de mañana; así como en las unidades móviles que cada mes visitan diferentes localidades de la región, informa la Junta en un comunicado.

Puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos.

No obstante, la Junta recuerda que hay situaciones que contraindican la donación porque podría causar perjuicio al donante, como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes.

Asimismo, no podrán ser donantes las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que estén tomando determinados fármacos, entre otros.

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma.