La Banda Municipal de Música pone el broche final a la Feria del Libro de Badajoz 2026

Feria del Libro de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Badajoz ha protagonizado este domingo el acto de clausura de la 45ª Feria del Libro de Badajoz con un concierto celebrado a las 13,00 horas en la carpa de conferencias del Paseo de San Francisco, poniendo el cierre musical y cultural a diez días de programación literaria en la ciudad.

Además del concierto, la jornada final ha contado también con una nueva edición del Rincón de la Lectura, desarrollado entre las 11,00 y las 14,00 horas en la carpa infantil, una de las actividades dirigidas al público familiar y al fomento de la lectura entre los más jóvenes, según ha detallado la organización de la feria en un comunicado.

Con estas dos actividades se ha concluido la Feria del Libro de Badajoz, organizada por el Ayuntamiento de Badajoz, que se ha celebrado del 8 al 17 de mayo consolidándose un año más como una de las "grandes citas culturales" de Extremadura.

Durante estos días, el Paseo de San Francisco ha acogido presentaciones, encuentros literarios, firmas de libros y actividades para todos los públicos. Entre los principales autores participantes en esta edición han destacado nombres como Juan del Val, Vicente Vallés, Manuel Vilas, Santiago Díaz, Blue Jeans, Espido Freire y César Pérez Gellida.

La programación ha reunido propuestas de narrativa contemporánea, novela histórica, thriller, literatura juvenil, poesía y ensayo, además de dar visibilidad a autores extremeños y nuevas voces literarias, consolidando a la Feria del Libro de Badajoz como un espacio de encuentro entre lectores, creadores y el conjunto del sector editorial.

La programación oficial también ha incluido actividades infantiles y juveniles, propuestas divulgativas y actuaciones musicales, reforzando el carácter abierto y participativo de una feria que vuelve a convertir a Badajoz en punto de encuentro entre autores, lectores, librerías y editoriales.