Bautista rechaza que el adelanto electoral en Extremadura tenga relación con la fecha del juicio de Gallardo

Archivo - El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha asegurado este sábado que el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura no tiene relación con la fecha del juicio oral a David Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

"Que el señor Gallardo crea que la presidenta de la Junta adelanta elecciones por una cuestión de señalamiento judicial es, sin duda alguna, creerse más importante de lo que se es", ha remarcado el consejero en declaraciones a los medios, tras la apertura del Encuentro de Comunidades Extremeñas en el Exterior, celebrado en Cáceres.

En esa misma línea, Bautista ha considerado que vincular el adelanto electoral a la "posible fecha de un juicio" supone "creerse el ombligo del mundo".

Tras subrayar que "ningún calendario ni cuestión que afecte a otro candidato" entra "dentro de las decisiones" de la presidenta extremeña, María Guardiola, el consejero de Presidencia ha reiterado que la mandataria autonómica "desde el primer día" se sentó a negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 diciendo que o "presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan los extremeños".

"Esto es independientemente de cualquier calendario judicial en el cual el señor Gallardo tendrá que tener sus propias cuentas", ha añadido Bautista, después de aseverar que el objetivo del Ejecutivo regional es que no haya "piedras en el camino" como, ha anotado, "la pinza que venían haciendo" PSOE y Vox.