Begoña García destaca en la Feria del Queso de Trujillo el papel "estratégico" del sector en el desarrollo rural

TRUJILLO (CÁCERES), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado este jueves, día 30, el papel "estratégico" del sector quesero en el desarrollo de los pueblos y comarcas, así como la proyección de estos productos españoles en los mercados internacionales.

Así lo ha transmitido durante el acto inaugural de la XXXIX Feria Nacional del Queso de Trujillo (Cáceres), donde ha señalado el crecimiento "sostenido" del sector, tanto en términos de demanda como de exportaciones, con una presencia "cada vez mayor" en mercados como Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido y Canadá.

En este contexto, Begoña García ha resaltado la relevancia de los productos denominación de origen protegida (DOP), como la Torta del Casar, Quesos de la Serena, Quesos de los Ibores y Quesos Acehuche.

Según ha explicado, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas se han convertido en "herramientas clave" para garantizar la calidad, preservar la tradición y reforzar la competitividad del sector, además de contribuir a la dinamización del medio rural y a la fijación de población.

RETOS ACTUALES DEL SECTOR

En relación con los retos actuales, la secretaria de Estado ha reconocido las "dificultades" a las que se enfrenta el sector agroalimentario, entre ellas la volatilidad de los mercados, el impacto del cambio climático, el incremento de los costes de producción, el relevo generacional y la "incertidumbre internacional", ha indicado.

En este sentido, ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno de España por "continuar trabajando" en el desarrollo e impulso de políticas públicas agrarias que refuercen la resiliencia y competitividad del sector, indica en nota de prensa el Ministerio de Agricultura.

Respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", y ha asegurado que éste "contempla mecanismos de salvaguardia" para proteger a los sectores "más sensibles" y que, en caso necesario, podrá ser "revisado" o "suspendido".

Asimismo, García Bernal ha reiterado el "compromiso" del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, con el objetivo de generar "más oportunidades" para el conjunto del sector agroalimentario español, junto con el impulso del desarrollo rural y la cohesión territorial.

Cabe recordar, finalmente, que esta nueva edición de la Feria Nacional del Queso de Trujillo, que se celebra desde este jueves, 30 de abril, al próximo domingo, 3 de mayo, reúne a 80 queserías españolas, portuguesas e italianas para ofrecer más de 500 variedades de quesos.

Durante la jornada, la secretaria de Estado ha visitado a los profesionales que participan un año más en uno de los escaparates "más importantes" de la región extremeña para el sector del queso y los productos lácteos.