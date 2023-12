Belén Fernández no optará a la secretaria regional del PSOE y considera una "deslealtad" que se anuncien candidaturas

CÁCERES, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres y exdiputada en el Congreso, Belén Fernández, ha indicado que "en absoluto" va a presentarse para optar a la Secretaría General de los socialistas extremeños para relevar a Guillermo Fernández Vara, y considera una "deslealtad" al partido que se anuncien candidaturas cuando todavía no se ha abierto el proceso congresual.

Fernández ha señalado que las "filtraciones" de su nombre como posible candidata son "interesadas" y no obedecen a su intención, porque ella, "en ningún caso", se ha postulado como posible candidata. Además, a la pregunta de si apoyaría al actual presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en su carrera hacia la Secretaría General del PSOE en Extremadura ha contestado de forma tajante que "no".

"Yo no apoyaría a Gallardo si hay una alternativa clara a ese proyecto. Aquí lo que ocurre es que se están saltando los tiempos. El proceso todavía no está convocado. Y como el proceso todavía no está convocado hay que tener todo el respeto para que, en los plazos que se van a abrir para la presentación de candidaturas, valoremos las candidaturas que hay", ha sentenciado.

(Más información en Europa Press)