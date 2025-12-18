Bolaños ve "irresponsable" que el PP "siembre dudas" sobre la "limpieza" del sistema electoral en plena campaña

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios en Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) - EUROPA PRESS

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado "totalmente irresponsable" que el PP "siembre dudas" sobre la "limpieza" del sistema electoral en plena campaña de los comicios en Extremadura con sus alusiones a "robo" de votos por correo.

Así, tras ahondar en que "es un clásico" que el Partido Popular en campaña electoral "siembre dudas sobre la fortaleza y la limpieza del sistema electoral", ha reprochado la actitud de los 'populares' como algo "totalmente irresponsable" y "trampista". "Es una técnica de la ultraderecha súper habitual en España y en otros sitios", ha subrayado a preguntas de los medios durante una visita este jueves a Fuenlabrada de los Montes en el marco de la campaña electoral extremeña.

Así, frente a esta actitud del PP, Bolaños ha pedido a "toda la gente de izquierdas" de Extremadura, a la que según indica "se está poniendo en duda su compromiso con una democracia limpia", acudan "en masa" el próximo domingo a votar al PSOE.

Esto porque, según ha remarcado, la izquierda ha defendido la democracia "siempre". "Nosotros que hemos defendido la democracia siempre lo seguimos defendiendo no podemos permitir que la derecha y la ultraderecha, utilizando técnicas propias de la ultraderecha más rancia del mundo, intente sembrar dudas sobre un sistema absolutamente indiscutible electoral como es el español", ha incidido Bolaños.

Al respecto, ha añadido que es "fundamental" que en lo que queda de campaña electoral en Extremadura se hable "de lo que importa a la ciudadanía".

