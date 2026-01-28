Bomberos de la provincia de Badajoz intervienen en medio centenar de incidencias por el fuerte temporal de viento

Arbol caído a la entrada de un colegio en Don Benito - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte temporal de viento registrado desde la madrugada de este miércoles, 28 de enero, en la provincia de Badajoz ha provocado cerca de medio centenar de intervenciones por parte de los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, que permanecen desplegados desde las 7,00 horas para atender las incidencias ocasionadas.

Las actuaciones se han centrado principalmente en la retirada de árboles caídos, tanto sobre la calzada como sobre vehículos y tendidos eléctricos, así como en la eliminación de elementos desprendidos de fachadas, cubiertas y estructuras con riesgo para la seguridad ciudadana.

Un total de 70 efectivos del CPEI están participando en el operativo y actúan de manera coordinada desde los distintos parques de bomberos de la provincia, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

INTERVENCIONES POR PARQUES

En concreto, en el caso del parque de Mérida se ha atendido más de una veintena de avisos, la mayor parte relacionados con caída de árboles y desprendimientos de fachadas, y destacan varias intervenciones en el Centro Sociosanitario, donde se han registrado árboles caídos sobre vehículos, tejados y cables eléctricos.

En el caso del de Don Benito-Villanueva de la Serena, se acumulan casi una decena de salidas, con actuaciones en Don Benito, Villanueva de la Serena, Ruecas y Santa Amalia, entre las que cabe resaltar la intervención en la plaza de toros de Don Benito, por riesgo de caída de las lonas, como también de árboles que se han caído justo a la entrada de un colegio en la avenida de la Constitución.

En el parque de Almendralejo se han registrado, hasta el momento, un par de intervenciones por desprendimientos de elementos de fachadas en distintas calles del municipio; desde el de Jerez de los Caballeros se han realizado salidas a Valle de Matamoros y Valuengo por árboles caídos, uno justo en medio de la carretera, y en el de Olivenza destacan varias intervenciones por canalones desprendidos en fachadas.

Asimismo y respecto al parque de Puebla de la Calzada se han realizado salidas en el término municipal de Lobón y Puebla de la Calzada por varios árboles caídos; y en el de Villafranca de los Barros acumulan hasta el momento tres intervenciones, una por inundación de un sótano y dos por desprendimientos de fachadas.

Finalmente, en Zafra se han llevado a cabo actuaciones por desprendimientos de cubiertas en naves industriales; y en el caso de Fregenal de la Sierra su actuación más reseñable ha sido la intervención por un árbol caído sobre un camino.

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios mantiene activo el dispositivo de vigilancia y respuesta ante la previsión de que continúen las condiciones meteorológicas adversas, y recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, especialmente en zonas arboladas y próximas a edificios con elementos susceptibles de desprendimiento.

En este sentido, el gerente del CPEI, José Antonio Palanco, ha pedido "prudencia" a la población y evitar desplazamientos "innecesarios" hasta que el temporal de viento y lluvia remita.

Por otro lado, desde el Servicio de Carretera de la Diputación de Badajoz se informa a los usuarios de la carretera provincial (BA-074) Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca (L.P.), que debido a las inundaciones provocadas por el fuerte temporal, se imposibilita la circulación de los vehículos, desde este 28 de enero hasta que el temporal remita.