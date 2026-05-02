Bomberos sofocan el incendio de un camión en el casco histórico de Cáceres

Bomberos sofocan el incendio de un camión de frutas en el casco histórico de Cáceres, a 2 de mayo de 2026. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Diputación de Cáceres han sofocado este sábado el incendio de un camión de frutas en la Calle Amargura de la capital cacereña.

En torno a las 07,55 horas, los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei) de Cáceres han recibido el aviso de que un camión de frutas estaba ardiendo en la calle Amargura, provocando una "espectacular" columna de humo, según ha informado la diputación provincial en un comunicado.

En el suceso han intervenido el jefe de guardia, un vehículo ligero, dos autobombas y un vehículo nodriza del parque de bomberos de Cáceres.

Además de sofocar el incendio, los bomberos han procedido a la ventilación de humo y al refresco de los edificios aledaños, tanto el Palacio Carvajal como la sacristía y el museo de la Concatedral, donde se ha procedido a desalojar a las personas que se encontraban en su interior.

La Diputación informa de que no ha habido daños personales, aunque el Palacio Carvajal permanecerá cerrado a lo largo de la mañana, con posibilidad de que pueda reabrirse esta tarde.