La búsqueda del desaparecido en Losar se refuerza con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña

Dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres) se refuerza este viernes, día 2, con la incorporación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil.

Concretamente 18 componentes de dicho grupo se incorporan a las labores de rastreo junto con tres nuevos guías caninos y sus respectivos perros, especializados en la búsqueda de personas, informa la Guardia Civil.

Estos equipos se suman a los medios que ya participan en el dispositivo, entre ellos dos perros de la Guardia Civil especializados en la búsqueda de personas y distintas patrullas de la Compañ*lia de Navalmoral de la Mata.

Los efectivos realizarán durante la jornada el rastreo de diferentes zonas del término municipal de Losar de la Vera, con el objetivo de localizar al vecino desaparecido.