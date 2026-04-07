La búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera se reanuda este martes por quinto día consecutivo

Busqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera - GUARDIA CIVIL

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera se ha reanudado a las 9,00 horas de este martes, por quinto día consecutivo.

Así, se han conformado grupos con los voluntarios presentes, que continuarán con las labores de búsqueda, aunque el caso de que el tiempo dificulte este trabajo, ya que en la zona permanece activada alerta por lluvia y viento, los voluntarios por seguridad, no participarían.

Por su parte, la Guardia Civil, con los medios y unidades especializadas ya desplegadas, mantendrá activas las labores de búsqueda sobre el terreno, e intensificará el rastreo para avanzar en la localización del desaparecido.

Cabe recordar que este hombre permanece desaparecido desde la madrugada del pasado jueves cuando este hombre, se encontraba alojado en un campamento de la localidad, junto a otras personas, salió momentáneamente del lugar, y no regresó.

El hombre desaparecido, de 74 años, mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, y vestía una gorra y un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse, informa la Guardia Civil.