La búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera se intensifica en parcelas urbanas y solares

1121818.1.260.149.20261001121559 Busqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera - GUARDIA CIVIL

LOSAR DE LA VERA (CÁCERES), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reanudado este jueves la búsqueda del hombre de 68 desaparecido en la localidad cacereña de Losar de la Vera desde el pasado lunes, cuando salió a dar un paseo acompañado de un perro y no regresó al hostal en el que reside.

En el dispositivo de este jueves participan varias patrullas de la Guardia Civil de Cáceres, así como perros especializados en la búsqueda de personas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que están trabajando durante la mañana en distintas zonas con el objetivo de localizar al desaparecido.

También colaborará en las labores de búsqueda un retén del Plan Infoex, que se sumará al dispositivo desplegado por la Guardia Civil.

Durante este jueves, se está intensificando la búsqueda en parcelas urbanas y solares de Losar de la Vera, revisando estos espacios y sus alrededores para tratar de localizar al vecino desaparecido, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Además perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, especializados en la búsqueda de personas, se encuentran batiendo distintas zonas en los extrarradios del municipio.