La Cabalgata de Badajoz partirá este lunes desde la estación tras la llegada de los Reyes Magos en tren

Cabalgata de badajoz - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegan a Badajoz este lunes, 5 de enero, en tren, donde se iniciará la tradicional Cabalgata por la ciudad.

En concreto, está previsto que los Reyes Magos lleguen a la estación de tren de la capital pacense sobre las 16,30 horas de este lunes, donde serán recibidos por autoridades, niños y familias, tras lo cual, sobre las 16,45 horas la Cabalgata iniciará su recorrido por las calles de la ciudad hasta llegar al Paseo de San Francisco.

Este año la cabalgata contará con 25 unidades de animación entre carrozas y pasacalles, entre las que se encuentran las tres de los Reyes Magos, el Embajador Postal, los pasacalles 'Confeti Show' y 'El bosque encantado' o el Tren Infantil, así como las unidades de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.

El recorrido tendrá con seis pasos de seguridad así como el tramo sin ruido entre Puente de Palmas y Santa Marina o la zona para PMR, situada en la calle Enrique Segura Otaño.

En total se repartirán más de 8.000 kilos de caramelos con la colaboración de diferentes entidades y empresas de la ciudad.