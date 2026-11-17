Archivo - El fundador y presidente de elBullifoundation, el cocinero Ferran Adrià, forma parte del Consejo de Sabios de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

CÁCERES 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 ha ampliado su Consejo de Sabios, un órgano consultivo integrado por profesionales de diferentes disciplinas que aportan sus conocimientos y experiencias al desarrollo del proyecto.

La nueva composición mantiene a los integrantes que ya participaron en la elaboración del primer libro de candidatura e incorpora nuevos perfiles, reforzando su dimensión internacional y la diversidad de perspectivas desde las que abordar los retos culturales de Europa.

Entre los miembros del consejo figuran de proyección internacional como Ferran Adrià, referente mundial de la gastronomía; Manuel Borja-Villel, historiador del arte y comisario; Xandra Falcó, presidenta ejecutiva de Círculo Fortuny; Andoni Luis Aduriz, chef y divulgador gastronómico; Telmo Rodríguez, enólogo y viticultor; Valentín Laperche de Crozals, paisajista, y Emilio Tuñón, arquitecto.

Sus trayectorias aportan al proyecto una visión de la cultura que conecta la creación contemporánea con la gastronomía, el paisaje, la arquitectura y el patrimonio.

La dimensión europea e internacional del Consejo de Sabios se refleja también en la presencia de Simon Sharkey, especializado en cultura y arte participativo; Pamela Calsow, en gestión internacional y desarrollo de audiencias; Maggie Lauer, en asuntos internacionales en la Unión Europea; y Mané Cisneros, vinculado al desarrollo de proyectos internacionales en el medio rural.

Se trata de perfiles que contribuyen a conectar Cáceres 2031 con experiencias culturales desarrolladas en otros territorios y con nuevas formas de cooperación y participación.

A ellos se suman Lida Lelouda, especializada en evaluación; Grigri Project, en evaluación y participación; Luisa Santos, vinculada a la cultura colectiva; y Safira Antzus, cuya trayectoria se relaciona con el trabajo con personas refugiadas y el desarrollo de proyectos artísticos.

El Consejo de Sabios de Cáceres 2031 cuenta asimismo con Mahir Namur, que aporta una perspectiva centrada en los cuidados y el bienestar, y Jo Leys, especializado en participación ciudadana.

Esta diversidad de experiencias internacionales permite enriquecer la candidatura con conocimientos y metodologías procedentes de distintos contextos, favoreciendo el intercambio de ideas y la creación de vínculos con profesionales y organizaciones culturales europeas. Una apuesta que responde a la voluntad de Cáceres 2031 de situar la cooperación y el aprendizaje compartido en el centro de su proyecto.

UNA MIRADA TRANSVERSAL

Según informa el Consorcio Cáceres 2031, la composición del Consejo de Sabios "refleja una concepción amplia de la cultura, que incorpora disciplinas relacionadas con el desarrollo sostenible, la inclusión y la transformación social".

En este ámbito participan Antonio Armero, especializado en sostenibilidad; Jesús García, en turismo sostenible; y Javier Sellers, vinculado al patrimonio. Por su parte, Isabel Góngora aporta su experiencia en discapacidad, mientras que Amparo Moroño trabaja en el ámbito de las mujeres y los proyectos en el medio rural.

También cuenta con Antonio Moral Rubio, especializado en gestión musical; Alexander Calsow, en neurogastronomía; Cristóbal de Manuel, en diseño y fotografía; y Esteban Valero y Julio Cepeda/Nina Vagina, vinculados al ámbito de la diversidad.

La participación de estos profesionales permite incorporar al desarrollo de la candidatura conocimientos que van más allá de las disciplinas artísticas tradicionales. Desde el turismo sostenible hasta la accesibilidad, pasando por la participación ciudadana y los proyectos culturales en el medio rural, el Consejo aporta diferentes perspectivas para reflexionar sobre el papel que puede desempeñar la cultura en el futuro de Cáceres y Extremadura.

Carlos Gago, responsable de Programación de Cáceres 2031, ha destacado que el Consejo de Sabios constituye "un grupo de expertos que, desde sus respectivos ámbitos, aportan una mirada crítica y contribuyen a orientar la candidatura".

Gago ha agradecido especialmente la colaboración de la Fundación Atrio Cáceres, "que muy generosamente nos ha puesto en contacto con personalidades muy relevantes de la cultura, las artes y otros ámbitos del saber".

La ampliación del Consejo de Sabios se enmarca en la evolución de Transcultura, el concepto que articula la candidatura de Cáceres 2031 y que propone una forma de entender la cultura basada en escuchar, conectar y transformar.

El órgano consultivo constituye un espacio de reflexión colectiva que permite poner en relación la experiencia de profesionales de distintos ámbitos con las necesidades y aspiraciones del territorio. Su carácter multidisciplinar e internacional contribuye a enriquecer el proyecto cultural y a establecer conexiones entre Cáceres y otras realidades europeas.

Con la continuidad de sus integrantes iniciales y la incorporación de nuevas voces, Cáceres 2031 refuerza su apuesta por una candidatura abierta al conocimiento y a la colaboración, capaz de generar aprendizajes y relaciones que perduren más allá de 2031.