Cáceres 2031 ya tiene ultimado su proyecto 'La cultura es el camino' que recoge propuestas ciudadanas

Celebración del Consorcio Cáceres 2031 en el que se ha presentado el proyecto con el que se concurrirá a la capitalidad cultural europea - CÁCERES 2031

CÁCERES 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Ciudad Europea de la Cultura, Iris Jugo, ha presentado este miércoles al Consejo Rector de la entidad el 'bidbook', el documento oficial en el que se plasma el proyecto con el que Cáceres optará a la capitalidad cultural europea en 2031 bajo el lema 'La cultura es el camino'.

Jugo ha explicado que el proyecto se registrará formalmente "en los próximos días" y posteriormente será analizado por expertos designados por la Comisión Europea, ante los que habrá que defender el documento. "Todas las administraciones consorciadas han quedado muy contentas con el trabajo realizado y ahora nos queda presentarlo por registro en los próximos días", ha dicho.

"Tenemos la gran fortaleza de que hemos recibido más de 200 proyectos locales y todos ellos se han ido acomodando en diferentes proyectos más amplios y aquellos que consideramos que todavía no pueden escalarse a dimensión europea se va a trabajar con ellos en lo que se denomina una incubadora ciclo. Así que, es un libro de la ciudadanía y para la ciudadanía y estamos muy satisfechos del trabajo realizado hasta ahora", ha avanzado.

En su intervención, la coordinadora general de Cáceres 2031 ha destacado esa "alta participación social" que ha registrado el proceso de construcción de este 'bidbook', ya que tras una primera ronda de contactos con agentes y entidades culturales y sociales de toda Extremadura, se han recibido más de 200 proyectos.

Estos proyectos han servido de base para el diseño de una propuesta cultural "ambiciosa y contemporánea con una gran dimensión europea", con la que se ha diseñado una candidatura que se apoya en el concepto de "transcultura", entendida como "una metáfora contemporánea de Europa" que homenajea la trashumancia tradicional.

"Nos movemos juntos, cuidamos del camino y compartimos los recursos", ha dicho la coordinadora en lo que ha denominado "la Trashumancia Cultural del siglo XXI".

Por otra parte, Jugo ha recordado que entre las fortalezas de Cáceres 2031 están el ser un proyecto apoyado por toda Extremadura y el haber logrado el consenso unánime de los partidos políticos y de las instituciones como la Junta de Extremadura y las dos diputaciones provinciales, entre otras.

Entre los logros que ya se han alcanzado en este proceso, ha destacado la aprobación de la Estrategia Cultural de Cáceres, la incorporación de la ciudad a las principales redes culturales europeas y la conexión con numerosas ciudades que han sido o van a ser capitales europeas de la Cultural.

Además, ha recordado los eventos que se han celebrado en la ciudad, como 'Hojas Blancas', Periscopio Cáceres', 'Cultura Polinizadora' y 'En torno a la Novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad', que tuvo lugar el pasado fin de semana y que congregó a cientos de personas en varios conciertos en cuatro iglesias de la ciudad.