Cáceres activa el protocolo 'Ola de frío' para atender a las personas sin hogar e incorpora una trabajadora social

A partir del 1 de enero será la Junta de Extremadura la que asuma esta competencia

CÁCERES, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado este miércoles el protocolo 'Ola de frío' dirigido a las personas sin hogar de la ciudad que se ha puesto en marcha casi un mes antes de la fecha habitual debido a la situación sanitaria y a la limitación de movilidad nocturna por el toque de queda. Este año, se incorpora a este programa una trabajadora social para atender a los usuarios y asesorar en temas de inserción laboral.

El presupuesto hasta el 31 de diciembre es de 24.000 euros, 7.000 más que en el ejercicio anterior, y a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo será la Junta de Extremadura la que asuma la competencia de atender a estas personas, tal y como se comprometió cuando se cerró el albergue del edificio Valhondo, donde se alojaron personas sin hogar durante el confinamiento en la primera ola de la pandemia.

El protocolo 'Ola de frío' ha sido rubricado por las entidades que colaboran en este dispositivo como Cruz Roja, DYA Social, Policía Local, Policía Nacional, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, que ha trasladado el centro de emergencia social a un edificio en la calle Clavellinas, en lugar de utilizar las instalaciones franciscanas de la calle Ríos Verdes, en las que no se podían garantizar las normas sanitarias.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado que este protocolo pretende coordinar la actuación de las diferentes instituciones que participan en la atención de estas personas para ofrecerles unos "servicios especiales" y evitar situaciones de emergencia socio-sanitaria.

El protocolo establece dos centros de referencia a los que pueden acudir estas personas que pernoctan en la calle, ambos gestionados por Cáritas Diocesana con el apoyo económico del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Como otros años, se cuenta con el Centro Vida, ubicado junto a la estación de Renfe, que cuenta con 16 plazas, aunque en la actualidad hay alojadas 14 personas ya que una de las habitaciones se mantiene libre por si hay que aislar a algún usuario por ser positivo en coronavirus.

A este centro se puede acudir pasada la ahora de admisión habitual, las 21,00 horas, e incluso durante toda la noche siempre y cuando vayan acompañados de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o de la Policía Local. En este centro se les acogerá siempre que estén disponibles las estancias de aislamiento, puesto que es preciso gestionar las PCR y cuarentenas preceptivas.

NUEVO CENTRO EN LA CALLE CLAVELLINAS

Para el resto de casos y como novedad, ya se ha abierto el Centro de Emergencia Social, situado en la calle Clavellinas nº 7, y con horario de 18,00 a 10,00 horas. Es un recurso de mínima exigencia dirigido a las personas sin hogar o transeúntes de la ciudad de Cáceres que no dispongan de recursos económicos para sufragar el pago de otros servicios. Dispone de 9 habitaciones individuales, salón, cocina, calefacción, baños propios y patio.

El año pasado el centro de emergencia acogió a un total de 48 personas y se realizaron 281 atenciones, y el Centro Vida realizó 26 atenciones y acogió a 23 personas durante los meses de activación de este protocolo 'Ola de frío', según los datos aportados en la firma del protocolo por el alcalde cacereño.

Por otro lado, el IMAS en horario de 8,00 a 15,00 horas atenderá y derivará a las personas sin hogar en función de sus necesidades a los recursos existentes del protocolo. Si no hay plazas en los centros de acogida se puede tramitar la estancia en una pensión u hostal.

En horario nocturno, se atenderá a estas personas a través de las unidades móviles de Cruz Roja (de lunes a jueves de 22,00 a 1,00 horas) y DYA Social (de viernes a domingo de 21,00 a 1,00 horas). Se les informará de los recursos y se les prestará un servicio de mantas, comida caliente y apoyo psicosocial en los casos que consideren oportunos.

La Policía Nacional y la Policía Local también participan en dicho protocolo informando a las personas que se encuentren en la calle de los recursos y gestionando su acompañamiento en caso de ser preciso. Por último, la Asociación Obra Social la Milagrosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se suma a este servicio con el reparto de mantas y ropa de abrigo de 11,30 a 13,30 horas en el comedor social de la calle Adarve del Cristo, independientemente de que acudan o no al servicio de comedor.

Desde el comienzo de la pandemia, este servicio no se presta in situ si no que las personas usuarias acuden a la recogida de los alimentos. También se les reparte, al no poder hacer uso del servicio de duchas como en otros protocolos, productos higiene y aseo personal.

En la firma han participado los representantes de las distintas organizaciones que han firmado el protocolo como son la directora de la obra social 'La Milagrosa', Isabel Rodríguez; el director de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Damián J. Niso; la presidenta Local de Cruz Roja Cáceres, María Inmaculada Bonilla; el oficial de la Policía Local, Ramón Álvarez; y el inspector Jefe de la Policía Nacional, Cipriano Arévalo. El alcalde ha agradecido el "trabajo" y el "esfuerzo" de todos los colectivos sociales e instituciones en "este año tan duro".