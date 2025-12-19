Cáceres acudirá al 2% cultural del Gobierno para ejecutar las obras de la segunda fase de la muralla

Archivo - Torre del Aver de la muralla de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres va a presentar a las ayudas del 2% cultural, que gestiona el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la recuperación de patrimonio, el proyecto de la segunda fase de la rehabilitación de la muralla de la ciudad, toda vez que la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por el consistorio para recuperar la subvención que tuvo que devolver, correspondiente a esa segunda fase de rehabilitación de uno de los monumentos más importantes de la ciudad.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la sentencia de la Audiencia Nacional confirma la resolución del Ministerio de Transporte, en la que se exigía el reintegro total de esta ayuda por considerar que el proyecto licitado difiere de forma sustancial con el que se presentó para la concesión de la subvención.

En concreto, lo que señala la Audiencia Nacional es que "se introdujeron modificaciones relevantes en el proyecto especialmente en aspectos que tienen que ver con los acabados de la muralla y con la accesibilidad", cuestiones que no estaban permitidas en las bases de la ayuda regulatoria de dicha subvención.

Orgaz ha reprochado que esta sentencia "es el mejor ejemplo de una herencia" de la gestión del anterior gobierno local del PSOE, que modificó a última hora el proyecto y "provocó la pérdida de una subvención estatal de más de un millón de euros para la ciudad de Cáceres".

"Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con este problema y también dijimos que íbamos a defender los intereses de este ayuntamiento, y por eso recurrimos la sentencia inicial y los informes técnicos trataron de justificar que dicha modificación sustancial sí se atenía a lo que establecían las bases de la ayuda, pero finalmente los resultados han sido los que son, que son una gestión nefasta y ahí está la sentencia", ha lamentado Orgaz.

Así, ha asegurado que el Gobierno local no quiere renunciar a la conservación y puesta en valor de la muralla de Cáceres, "que es uno de los mejores valores patrimoniales de la ciudad y nuestro objetivo es que los ciudadanos no paguen de su bolsillo esta obra de restauración".

CONTINUAR CON LA RESTAURACIÓN

Por este motivo, la Junta de Gobierno local ha acordado que el ayuntamiento vuelva a concurrir, en este caso, al 2% cultural de ayudas al patrimonio del Gobierno de España para continuar con la restauración de la muralla en el tramo ya previsto de la fase 2.

"Esta vez, por supuesto, con el máximo rigor jurídico y administrativo para que no se vuelvan a producir este tipo de acciones que perjudican gravemente a la ciudad", ha señalado Orgaz, que ha explicado que se concurrirá con el mismo proyecto modificado y actualizado para ajustarlo a las bases de la subvención y a los actuales precios del mercado, con lo que rondará los 1,5 millones de euros.

Cabe recordar que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 12 de diciembre un extracto de la orden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por la que se han convocado precisamente ya estas ayudas al 2% cultural para que se presenten los proyectos que quieran concurrir a ellas.

Cuando se perdió la subvención, la empresa que resultó adjudicataria paralizó las obras y una resolución de Alcaldía de julio de 2023 levantó la suspensión y ordenó la reanudación de las obras de esta fase que afectaban a las torres almohades de la muralla sudoccidental, y que se financiarían con fondos propios, pero la empresa pidió la resolución del contrato al entender que el presupuesto no se ajustaba a los precios del mercado en ese momento.

Las obras de esta segunda fase recogen la intervención en Torre Mochada, Torre del Horno, Torre Redonda y la del Aver, además de en los lienzos de esta zona.

En concreto, el proyecto recoge que la restauración de los lienzos de muralla comprendidos entre la actual Torre Redonda y Torre del Aver, y se generarán nuevos accesos a estas torres, de manera que en la primera de ellas se colocará un ascensor que mejorará la accesibilidad y permitirá el acceso a un gran número de personas con problemas de movilidad reducida.

Para ello, se tiene previsto construir una nueva estructura al pie de la torre Redonda y un falso muro en el adarve del Padre Rosalío para dar cabida a un ascensor y un tramo de escaleras, que permitirán acceder a este tramo de muralla, que se podrá transitar como un nuevo recurso turístico.

Cabe recordar que, desde 2019, se está llevando a cabo un proceso de rehabilitación de la muralla cacereña que comenzó en el lienzo de San Marquino y en el Baluarte de los Pozos.

Las obras de la tercera fase han comenzado también hace una semana en el entorno de la Torre de Bujaco y se extenderán hasta la puerta de Santa Ana, y ahora se buscarán fondos para la segunda fase que quedó pendiente. Cuando concluyan estas actuaciones se habrá recuperado prácticamente el 70% del monumento más importante del casco histórico de Cáceres.