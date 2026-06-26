Cáceres amplía el horario de los bares por el Orgullo y autoriza la instalación de barras en la Plaza Mayor

Cartel del Orgullo de Cáceres 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha conocido la resolución de la Junta de Extremadura por la que se autoriza la ampliación en dos horas del horario de cierre de todos los establecimientos públicos de la ciudad durante la madrugada del 27 al 28 de junio, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI.

Se trata de una solicitud que había cursado el propio consistorio dentro del marco legal previsto para acontecimientos públicos excepcionales. También, se ha autorizado la instalación de barras en la Plaza Mayor este sábado con motivo de la fiesta final de la semana del Orgullo.

Según ha informa el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, este viernes en rueda de prensa, "los bares deberán retirar las terrazas, pero se autoriza la instalación de barras para los asistentes a los conciertos que se van a celebrar este sábado en torno a las nueve de la noche, una vez que haya finalizado la marcha del Orgullo".

Cabe recordar que este sábado, 27 de junio, está prevista la realización de una manifestación que partirá a las 20,00 horas desde la avenida de España para concluir en la plaza con conciertos. Al inicio de la marcha habrá talleres de maquillaje de fantasía y se repartirán 800 abanicos, 800 pañuelos, aportados por la Secretaría de Igualdad de la Junta de Extremadura, y 3.000 pulseras fluorescentes y 250 banderas.

Después de la marcha, la Plaza Mayor acogerá, a las 21,00 horas, la parte más festiva de la jornada del Orgullo con las actuaciones de Verónica Romero, Tóxica, Elisa Villalba, Lilith Evel, Franco Deluxe y Tito Deluxe, con JC Corrales y Laura Heristone como presentadores.

HORARIO POR EL MUNDIAL

En relación con el Mundial de Fútbol 2026, Orgaz ha informado de varias medidas excepcionales dirigidas a facilitar el seguimiento de los partidos de la Selección Española y favorecer la actividad hostelera.

Por un lado, se ha autorizado la instalación de televisiones en terrazas con licencia en vigor, permitiendo la retransmisión de los encuentros bajo las condiciones de aforo, accesibilidad y limitaciones acústicas y horarias habituales en la normativa municipal.

A ello se suma la resolución de la Junta de Extremadura por la que se establece, con carácter general para toda la comunidad autónoma, la prórroga del horario de cierre de los establecimientos públicos durante la madrugada del 26 al 27 de junio hasta las 4 horas, coincidiendo con el partido que enfrentará a España y Uruguay a las 02,00 horas.

Esta ampliación afecta exclusivamente al interior de los locales. Es decir, se podrá seguir el partido de fútbol esta noche hasta las 4 de la mañana solo dentro de los bares. Las terrazas deberán ser retiradas en su horario habitual.

Además, Orgaz ha hecho hincapié en que la medida excepcional para sacar televisores en las terrazas es durante el horario habitual de terrazas.