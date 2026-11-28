Acto en el Museo Helga de Alvear durante la visita de los expertos a Cáceres para conocer el proyecto de Capital Europea de la Cultura en 2031 - CÁCERES 2031

CÁCERES 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres presenta este lunes, 30 de noviembre, ante el comité de expertos europeos su propuesta para ser elegida Capital Europea de la Cultura, recogida en su segundo 'bid book'. La cita será en el Ministerio de Cultura donde una delegación defenderá el proyecto con el que concurre a este reconocimiento, por el que también optan otras tres ciudades españolas: Granada, Las Palmas de Gran Canarias y Oviedo.

La delegación cacereña, con el alcalde Rafael Mateos a la cabeza, llegará a la sede del ministerio, en la Plaza del Rey, a las 9,30 horas, junto a la coordinadora general de la candidatura, Iris Jugo, y otros miembros de la candidatura cacereña, que intentarán convencer al comité de que la ciudad extremeña merece este título, por el que ya optó en 2016.

La salida de la delegación está prevista para las 13,00 horas, momento en el que Mateos y Jugo atenderán a los medios de comunicación para trasladar sus impresiones tras la defensa del proyecto 'Transcultura' con el que Cáceres quiere ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Cabe recordar que un comité de expertos visitó la ciudad el pasado 23 de noviembre para conocer 'in situ' las fortalezas del proyecto cacereño. Durante toda la jornada recorrieron distintos espacios de la ciudad y conocieron algunas propuestas de la candidatura que cuentan con la implicación de las administraciones públicas, las instituciones culturales y el tejido creativo extremeño, así como el compromiso de asociaciones, colectivos sociales y ciudadanía.

Ahora, la candidatura cacereña afrontará este 30 de noviembre la defensa final de su proyecto ante el jurado, mientras que el 3 de diciembre se conocerá la ciudad española elegida Capital Europea de la Cultura 2031.

Cáceres llega a esta fase decisiva con una propuesta que reivindica el papel de la cultura para conectar Extremadura con Europa y que sitúa la participación de las personas como motor de transformación del territorio.