Una de las esculturas que se están instalando en Cáceres con motivo del 40 aniversario de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha comenzado la instalación de dos esculturas monumentales tridimensionales con el emblema oficial de la Unesco que darán la bienvenida a quienes accedan a la ciudad por dos de sus principales entradas. La primera de ellas se ha colocado este viernes en la rotonda del IES Universidad Laboral, mientras que la segunda se instalará próximamente en la glorieta de El Junquillo.

Se trata de una iniciativa del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica concebida para dejar un recuerdo permanente del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, con dos elementos singulares que reforzarán la imagen de la ciudad y pondrán en valor su reconocimiento internacional.

Las dos estructuras han sido fabricadas por la empresa cacereña Arcoiris TT Suministros SLU, adjudicataria del contrato por un importe de 65.999,55 euros, IVA incluido, financiados íntegramente por el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

Desde el punto de vista técnico, se trata de elementos de grandes dimensiones, construidos íntegramente en acero, con una estructura de dos milímetros de grosor y 20 centímetros de fondo. Cada conjunto reproduce tridimensionalmente el emblema de la Unesco y se completa con el texto perimetral en letras de acero de 30 centímetros de altura, que generan un efecto visual de separación respecto al fondo.

Cada escultura tiene un peso aproximado de 1.000 kilos y cuenta con un acabado pintado y especialmente protegido para garantizar su durabilidad en el exterior.

Además, dispondrá de iluminación nocturna mediante proyectores LED de alta concentración, que dirigirán la luz específicamente hacia el emblema y sus letras, sin provocar deslumbramientos a los conductores ni contaminación lumínica. Estos proyectores están pendientes de su instalación.

La primera de las esculturas se ha colocado en la rotonda del IES Universidad Laboral, en la N-521, una glorieta de más de 94 metros de diámetro que constituye una de las principales entradas a Cáceres para quienes llegan desde Madrid y Trujillo a través de la A-5.

La segunda se instalará en la rotonda de El Junquillo, en la entrada suroeste de la ciudad. Esta glorieta, de 44 metros de diámetro, conecta la N-521 con los accesos desde la A-66 y canaliza también el tráfico procedente de Badajoz y Portugal, convirtiéndose en otra de las principales puertas de entrada a Cáceres.

La mayor parte de los trabajos de fabricación se ha realizado previamente en taller para reducir al mínimo las molestias al tráfico rodado, limitando la intervención en las glorietas a los trabajos de cimentación y montaje de las estructuras.

UNA HUELLA PERMANENTE

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado que "queremos que este 40 aniversario deje una huella permanente en nuestra ciudad. Cáceres es Patrimonio Mundial y queremos que todo el que llegue pueda identificarlo desde el primer momento, con un elemento monumental que representa el orgullo que sentimos por nuestro legado histórico".

Leal ha subrayado que "estamos hablando de unas esculturas de cinco metros de diámetro, unas dimensiones importantes que responden precisamente a la necesidad de que tengan la proporción adecuada en unas glorietas de gran tamaño. Queremos que sean visibles, que llamen la atención y que estén a la altura de lo que representa Cáceres".

Así, ha resaltado también el carácter singular de la actuación, ya que "es una iniciativa pionera en España por utilizar el emblema oficial de la Unesco en unas estructuras urbanas de estas dimensiones", para lo que se ha contado con la autorización expresa de la organización mundial para utilizar su imagen.