Cáceres prepara el dispositivo social de atención a las personas sin hogar para la campaña de invierno

Persona sin hogar - Eduardo Parra - Europa Press

CÁCERES 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres, ha preparado ya el dispositivo de atención a las personas sin hogar ante las condiciones meteorológicas adversas de la campaña 2026-2027, con el diseño de la asistencia social en el llamado protocolo 'Ola de frío' para las personas que duermen en la calle.

La propuesta del itinerario de emergencia social planteada en la reunión del Consejo Sectorial de Personas sin Hogar contempla su activación desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, con posibilidad de ampliar este periodo si fuera necesario.

El dispositivo contempla la participación del IMAS, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Cruz Roja, DYA Extremadura, el Banco de Alimentos de Cáceres, la Obra Social La Milagrosa y las policías Local y Nacional. Esta red permite coordinar los servicios de alojamiento, atención social, alimentación, intervención en la calle y derivación a los recursos disponibles.

RECURSOS COORDINADOS

Cáritas dispone del Centro Vida, un recurso estable durante todo el año que cuenta con 16 plazas y presta atención de 10,00 a 13,30 y de 16,30 a 21,00 horas. A partir de las 21,00 horas, la atención se articula a través del Centro de Emergencia Social, ubicado en las instalaciones de las Hermanas Trinitarias, con acceso por la calle Hernando Pizarro.

Este centro cuenta con 13 plazas, nueve para hombres y cuatro para mujeres, y permanece abierto de 21,00 a 10,00 horas. Además del alojamiento, ofrece servicios de higiene personal y desayuno, y facilita la vinculación con otros recursos de atención e inserción social.

El IMAS atenderá de lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas, para orientar a las personas sobre el acceso a estos centros. En caso de que ambos estén completos, podrá valorar alternativas de alojamiento en hostales o pensiones para situaciones de especial vulnerabilidad, siempre que las circunstancias permitan la convivencia.

También estudiará otros recursos adecuados y, cuando proceda y se cumplan los requisitos, la aplicación del protocolo de empadronamiento para personas sin hogar.

Fuera del horario del IMAS y durante los fines de semana, Policía Local y Policía Nacional realizarán derivaciones a los centros en función de las circunstancias de cada persona y de la disponibilidad de plazas, además de facilitar el acompañamiento en la medida de sus posibilidades.

La atención en la calle se distribuirá entre Cruz Roja, de lunes a jueves, y DYA Extremadura, de viernes a domingo, en horario de 22,00 a 24,00 horas.

La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones, los cuerpos policiales y las entidades sociales para garantizar una atención coordinada a las personas en situación de sinhogarismo.

"El Ayuntamiento de Cáceres trabaja para que las personas sin hogar tengan una respuesta adecuada a sus necesidades, especialmente ante las condiciones meteorológicas adversas", ha dicho Ceballos, que ha añadido que la coordinación entre los servicios municipales y las entidades sociales "es fundamental para ofrecer alojamiento, alimentación, atención social y acompañamiento a quienes más lo necesitan".