Cáceres presenta al sector cultural los ejes estratégicos de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031

CÁCERES 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Cáceres 2031 ha celebrado el primer encuentro denominado 'Diálogo Cultural' para dar a conocer al sector cultural de la ciudad los ejes estratégicos de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de una primera toma de contacto con asociaciones y colectivos que han aportado propuestas, ideas y acciones de cara a reforzar el proyecto, que deberá presentarse al Ministerio de Cultura a final de año.

Este encuentro ha tenido lugar en la tarde de este pasado jueves en el Palacio de la Isla, sede del consorcio, con la participación de la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, así como el alcalde Rafael Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

En primer lugar, Iris Jugo ha apelado a la unidad y la participación del sector cultural en torno al proyecto de capitalidad, poniéndose a disposición de todos y todas para escuchar y trabajar conjuntamente.

En su intervención, ha recordado que los tres ejes sobre los que se sostiene el proyecto es el diálogo urbano-rural, la cultura sostenible y la cultura del bienestar. "Con estos tres pilares queremos lanzar propuestas para solucionar algunos de los retos a los que se enfrenta Europa", ha dicho.

Respecto a este último eje de la cultura del bienestar, Jugo ha explicado que se trata de realizar actividades enfocadas a "personas que no siempre entran a las salas de conciertos, personas que no siempre están habituadas a los museos".

"¿Podemos hacer que la cultura nos haga sentir mejor?", se ha preguntado, y ha recordado los momentos de la pandemia, hace solo cinco años cuando la gente se aferró a la cultura como un nexo de unión y una vía de escape. "Yo, por lo menos, a la música. Y sentí que ese era un espacio de convivencia, de expresión", ha confesado.

Por ello, uno de los objetivos de Cáceres 2031 será conseguir que los jóvenes participen de las actividades culturales que se organicen al igual que las personas mayores, para conseguir mejorar sus vidas y hacer que se sientan mejor a través de la cultural.

Por su parte, el alcalde Rafael Mateos ha animado a todos los asistentes a "despojarse de cualquier complejo, miedo, inseguridades... porque se pueden hacer cosas originales, diferentes, atractivas que nos sitúen como auténticos referentes de la cultura en Europa", ha resaltado.

Mateos ha subrayado las numerosas citas culturales de gran nivel que tiene Cáceres. "Tenemos una agenda cultural intensísima todos los fines de semana del año. De verdad, que yo hablo con muchos alcaldes y muchas alcaldesas de distintas ciudades y en la mayoría de los sitios tienen tres o cuatro fines de semana al año ocupados. Y aquí hay fines de semana con cinco propuestas a la vez. A nosotros que vivimos aquí no nos sorprende, pero es apabullante. Sin embargo, hay que ir más allá", ha explicado.

Así, ha celebrado que "cuatro instituciones de distintos partidos políticos estemos unidos en un consorcio y no solo estemos, si no que aportemos dinero desde el minuto uno, es algo que no pasa en ninguna candidatura. Ese entendimiento, por encima de diferencias y sectores, es el que buscamos para construir ese Cáceres lleno de vida, de ilusión y de ambición".

Por último, ha señalado que Cáceres 2031 "es un horizonte muy inspirador, pero más aún lo es el camino que tracemos hasta conseguir el título. Gracias por ser cómplices en el mejor sentido de la palabra, de todo lo bueno que está por llegar".

Tras el acto, se ha celebrado una sesión de 'workshop' en la que se han organizado mesas de trabajo para compartir y aportar ideas que hagan crecer al proyecto.