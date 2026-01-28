Cáceres sufre desprendimientos de muros, cubiertas o caídas de árboles sin daños personales

Árbol derribado por la borrasca 'Kristin' en las inmediaciones de la Residencia Asistida de Cáceres - CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Kristin' por Cáceres ha dejado fuertes rachas de viento que han provocado numerosos daños como la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas, cascotes, elementos de cubiertas y otros desprendimientos en la vía pública que, afortunadamente, no han producido daños personales.

Ante estas numerosas incidencias materiales, la Policía Local de Cáceres ha habilitado en sus dependencias un servicio especial de atestados para atender y recoger las posibles denuncias, por las consecuencias que haya provocado el temporal 'Kristin' en la ciudad.

Entre las principales incidencias registradas se encuentran la caída de árboles y ramas en vías como la calle Antonio Hurtado, o en la avenida de El Brocense, donde ha caído un árbol de grandes dimensiones procedente del patio del instituto derribando parte del muro perimetral del centro educativo.

También ha caído un árbol en la entrada del colegio Carmelitas, en las traseras del colegio Gabriel y Galán, la zona peatonal de Moctezuma y una palmera de grandes dimensiones en la zona de Colón.

Asimismo, se han producido desprendimientos de lamas metálicas en La Roche Sur Yon; cubiertas en las calles San Pedro y barriada de Fratres; un desprendimiento de cubierta en la pista deportiva de Cáceres El Viejo; y daños en el pabellón Moctezuma, el desprendimiento de una plancha que ha caído sobre un vehículo en la avenida Virgen de la Montaña, daños en el cerramiento de la pista deportiva de la Residencial Gredos, así como la caída de ladrillos de fachadas.

Se han registrado contenedores que han invadido la calzada arrastrados por el viento, y algunos de ellos han sido volcados de manera controlada por la empresa concesionaria Valoriza para evitar que fueran desplazados por el viento.

Esta empresa ha suspendido temporalmente los servicios de recogida de residuos, incluido el cartón puerta a puerta, la recogida de enseres y el punto limpio móvil, y ha procedido al cierre del punto limpio fijo.

El Paseo Alto ha sido precintado debido a la presencia de numerosas ramas caídas y se mantiene una vigilancia constante ante posibles desprendimientos de cornisas y cascotes en la vía pública. En el ámbito social, se ha activado un dispositivo de atención a personas en situación de calle.

Asimismo, el Ayuntamiento ha decidido mantener cerrados todos los parques y zonas verdes hasta nuevo aviso. Durante la jornada de mañana permanecerán cerrados con el fin de evaluar los daños ocasionados por el temporal y evitar riesgos para la ciudadanía.

DISPOSITIVO ACTIVO

Con este panorama, el Ayuntamiento de Cáceres mantiene activo un dispositivo municipal de coordinación ante la situación de emergencia provocada por el aviso meteorológico de nivel naranja, que fue elevado a rojo durante dos horas, por fuertes vientos.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha convocado y presidido una reunión de coordinación celebrada en la Jefatura de la Policía Local, en la que han participado también el concejal de Servicios Públicos y Seguridad, Pedro Muriel; el jefe de la Policía Local, Marcos Durán, así como efectivos de Protección Civil, DYA, responsables de los servicios municipales del Ayuntamiento (entre ellos, Infraestructuras, edificación y Regencia), y representantes de las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria y de parques y jardines.

El equipo de Gobierno cacereño, con el alcalde al frente, sigue de manera permanente la evolución de la situación desde la Jefatura de la Policía Local, manteniendo a todos los servicios municipales en estado de alerta y coordinación para actuar ante cualquier eventualidad derivada del temporal.

En estos momentos, participan en el dispositivo 56 agentes de Policía Local, entre el personal del servicio ordinario, refuerzo y personal de segunda actividad que se ha activado.

Para la tarde se mantiene un dispositivo especial y se pondrá en marcha un servicio especial de atestados para atender a los ciudadanos y recoger posibles denuncias por daños que haya provocado el temporal.

Además, trabajan todos los operarios disponibles de Talher, Parques y Jardines, y todo el personal disponible de Valoriza y de servicios de emergencia de DYA, Protección Civil y ARA.

Rafael Mateos ha apuntado que la decisión de la Junta de Extremadura de suspender las clases en el día de hoy "ha sido una decisión muy acertada que ha evitado males mayores, porque se han producido daños importantes en las inmediaciones de los centros educativos".

"Vamos a seguir trabajando con los servicios municipales para minimizar los daños y para que la ciudad recupere la normalidad lo antes posible. En estos momentos pedimos a todos los cacereños que eviten los desplazamientos innecesarios, que permanezcan en su domicilio y estén atentos a las indicaciones de las autoridades competentes", ha concluido.