Cáceres supera los 206.000 viajeros y alcanza más de 318.000 pernoctaciones hoteleras hasta agosto

Archivo - Turistas en la parte antigua de Cáceres en una foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres ha superado los 206.000 viajeros y ha alcanzado más de 318.000 pernoctaciones hoteleras hasta agosto con crecimientos del 12% y del 8%, respectivamente, según los datos ofrecidos este martes por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, en la Comisión de Turismo, en la que ha abordado la repercusión que está teniendo la programación cultural y lúdica que se está celebrando en la ciudad.

Según ha defendido Orgaz, esta programación está haciendo que la ciudad continúe registrando una evolución positiva de su actividad turística.

Así, los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojan que Cáceres contabilizó 206.586 viajeros alojados en establecimientos hoteleros entre enero y agosto de 2026, frente a los 184.523 del mismo periodo del año anterior. Esto supone un incremento del 12%, con 22.063 viajeros más.

Las pernoctaciones también experimentaron un crecimiento significativo. Durante los ocho primeros meses del año se registraron 318.257 pernoctaciones, frente a las 294.546 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 8,1%, con 23.711 pernoctaciones más.

Esta evolución se observa tanto en el turismo nacional como en el internacional, puesto que el número de viajeros residentes en España aumentó un 11,8%, hasta alcanzar los 159.241, mientras que los procedentes del extranjero crecieron un 12,6%, hasta los 47.345.

En cuanto a las pernoctaciones, las correspondientes a visitantes residentes en España aumentaron un 7,2%, hasta las 248.028, mientras que las de los residentes en el extranjero se incrementaron un 11,2%, hasta alcanzar las 70.229.