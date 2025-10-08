Caja Rural de Extremadura abre las inscripciones para su V Concurso de Cocina y Gastronomía IGP Ternera de Extremadura

Archivo - Cartel del III Concurso Espiga Ternera de Extremadura - CAJA RURAL DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha publicado las bases del V Concurso de Cocina y Gastronomía Ternera de Extremadura IGP, cuya gran final se celebrará, de nuevo, en la Feria Agroalimentaria Espiga, que tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

El V Concurso de Cocina y Gastronomía Ternera de Extremadura IGP premiará a la mejor tapa, de la que el ingrediente principal deberá ser esta carne y más concretamente el rabillo de cadera/picaña, para esta edición de 2025.

Cada profesional deberá elaborar seis tapas para el jurado y una más de presentación para la mesa de exposición, teniéndose en cuenta como criterio principal para la calificación el gusto y la elaboración, que será la mitad de la valoración (50 por ciento), la presentación (30 por ciento) y la descripción de la ficha-receta, valoración económica y uso correcto y aprovechamiento de la materia prima y utilización de productos con DOP o IGP (20 por ciento).

Las solicitudes para participar están abiertas hasta el próximo 27 de octubre, informa en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

La organización del Concurso, patrocinado por Caja Rural de Extremadura, recae en el CRIGP Carne de Vacuno de Extremadura (IGP Ternera de Extremadura).

Así, el objetivo es promocionar las excelencias de esta carne certificada bajo el sello europeo de calidad IGP Ternera de Extremadura entre los profesionales del sector de la restauración en la región.

De este modo, Caja Rural de Extremadura continúa con concursos como éste y con la Feria Agroalimentaria Espiga su apuesta por la industria agroalimentaria regional y por la promoción de sus productos en la gastronomía y la alta cocina.