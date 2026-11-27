La Cámara de Comercio de Badajoz conmemora su 140 aniversario - CÁMARA DE COMERCIO

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Badajoz celebró sus 140 años de historia con un acto conmemorativo este pasado jueves en el que se puso de manifiesto que la entidad "ha sabido adaptarse y seguir siendo necesaria" en su labor al servicio del tejido empresarial de la provincia.

El acto de conmemoración reunió en el Hotel Río de la capital pacense a más de 400 representantes institucionales y empresariales y que estuvo presidido por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y contó con la presencia de otras autoridades como el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otros.

Bajo el lema 'La fortaleza de la Confianza', el presidente de la Cámara, Mariano García Sardiña repasó la trayectoria de la entidad desde su fundación en 1886, con Luis Olleros como primer presidente, y situó la cercanía a las empresas y la adaptación a los nuevos retos económicos como ejes de su actuación.

"Una institución no cumple tantos años solamente porque haya sabido resistir", sino porque "ha sabido adaptarse y seguir siendo necesaria", señaló García Sardiña, quien defendió una Cámara de Comercio "al servicio de todo el tejido empresarial del territorio provincial".

También agradeció el trabajo de quienes han formado parte de la institución durante estas casi catorce décadas y del equipo humano que desarrolla su actividad, según informa la entidad en nota de prensa.

ACERCAR SUS SERVICIOS A LOS MUNICIPIOS

Durante este tiempo, la Cámara de Comercio de Badajoz ha reforzado su actividad, ya que actualmente cuenta con 14 delegaciones y 9 viveros de empresas, una red que permite "acercar sus servicios de asesoramiento, formación y apoyo al emprendimiento a distintos municipios de la provincia".

Así, uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa es la Incubadora de Alta Tecnología 'Inquore', cuyo proyecto fue destacado por el presidente como "la iniciativa más ambiciosa de su mandato", y cuya próxima apertura permitirá "crear un espacio de colaboración entre empresas, universidades, emprendedores y centros tecnológicos para impulsar la innovación y su aplicación al tejido productivo".

Durante su intervención, García Sardiña también señaló algunos de los retos pendientes de Extremadura, entre ellos la mejora de las infraestructuras ferroviarias, la capacidad eléctrica, el suelo industrial y la conectividad, así como la necesidad de agilizar los trámites administrativos.

Además, la formación, la digitalización, la inteligencia artificial, la colaboración entre universidad y empresa y la internacionalización completan las líneas de trabajo que, según señaló Mariano García, "deben contribuir a mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades".

El presidente cerró su intervención destacando el valor de estos 140 años y la responsabilidad de seguir construyendo futuro: "Hoy celebramos 140 años, pero queremos que este aniversario sea también un punto de partida", resaltó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, trasladó su enhorabuena a la Cámara de Comercio de Badajoz porque durante 140 años "ha representado y defendido al comercio y a las empresas".

Guardiola destacó que esta conmemoración "pertenece a muchas generaciones de empresarios", a los que ha "unido el mismo propósito: ayudar a crecer a nuestra tierra", resaltó.