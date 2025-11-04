La campaña de vacunación en Extremadura contra la gripe y la Covid se amplía al horario de tarde a partir del lunes 10

Una sanitaria vacuna a un bebé durante la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación en Extremadura contra la gripe y Covid-19 se amplía a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, para incluir horario de atención por las tardes, de 16,30 a 19,30 horas.

Esta medida se desarrollará en 13 localidades de las ocho áreas de salud de Extremadura.

Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el Servicio Extremeño de Salud.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización, según destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Los puntos de vacunación estarán habilitados en Badajoz, Montijo, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Don Benito, Villanueva de la Serena, Llerena, Zafra, Cáceres, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Las personas que recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

Desde el inicio de esta campaña de vacunación, el pasado 14 de octubre, el SES ya ha administrado un total de 211.155 vacunas, con 146.969 personas vacunadas contra la gripe y 64.186 contra el Covid-19.

El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad de vacunarse, ya que la inmunización es "clave" para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.

VRS EN ADULTOS

Por otro lado, el mismo día 10 de noviembre también se comenzará a vacunar del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos. Es la primera vez que la población de 60 años o más institucionalizada en residencias de mayores, así como aquellas personas trasplantadas de pulmón, reciben esta vacuna. Para ello, se han adquirido 15.000 dosis de esta vacuna.

La Junta recuerda al respecto que el VRS es una causa "importante" de morbilidad y mortalidad en la población adulta, por lo que se recomienda la vacunación a la población diana ya que las mejoras de las coberturas reducen el impacto de las infecciones respiratorias en la región.