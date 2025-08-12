Cañaveral (Cáceres) marca la temperatura máxima la madrugada del martes en España con casi 36ºC a medianoche

Archivo - Mujer usando un ventilador. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / TOMMASO79 - Archivo

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Cañaveral ha marcado la temperatura más alta del país durante la madrugada de este martes, 12 de agosto, al registrar 35,8ºC a las 00,00 horas.

La noche ha dejado valores muy altos en numerosos puntos del país, entre los que se encuentra otras localidades extremeñas. Este es el caso de Zafra (Badajoz), con la segunda temperatura más alta, que se ha situado en 36ºC.

Cáceres, con 34ºC, y Castuera (Badajoz), con 33,9ºC, también se han situado entre las diez localidades más calurosas del país en la primera parte de este martes.