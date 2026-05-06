Cáritas y el Colegio de Abogados de Cáceres firman un acuerdo para facilitar la regularización de personas migrantes

El obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido; el director de Cáritas diocesana, José Manuel Díaz, y el vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, Luis Bohoyo, tras la firma de un convenio para asistir a personas migrantes - DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

CÁCERES 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres y el Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de ofrecer asesoramiento jurídico y acompañamiento a personas migrantes en procesos de regularización administrativa. La iniciativa busca derribar las denominadas "concertinas legales" que dificultan la integración plena de quienes ya residen en la sociedad.

Durante el acto de firma, el obispo de la diócesis, Jesús Pulido, ha subrayado la importancia de garantizar la dignidad de todas las personas, más allá de su situación administrativa. En su intervención, ha advertido que, si bien las concertinas físicas en las fronteras generan rechazo social por el daño visible que provocan, "también existen barreras legales que no hieren la carne, pero sí la vida", en referencia a los obstáculos burocráticos que afrontan los migrantes.

El convenio permitirá que personas en situación vulnerable accedan a orientación jurídica especializada, algo que, según ha destacado el obispo, resulta esencial para quienes carecen de recursos o desconocen los procedimientos legales necesarios para regularizar su situación.

Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Bohoyo García, ha puesto el acento en la necesidad de reconocer la realidad social. "No querer ver quién cuida a nuestros mayores, quién trabaja en el campo o quién nos atiende en la hostelería es permanecer ciegos ante una evidencia", ha resaltado.

En este sentido, Bohoyo ha defendido que la regularización no solo responde a un imperativo ético, sino que también contribuye al sistema económico y social mediante cotizaciones y participación activa.

También ha respondido a quienes alertan sobre una posible sobrecarga de servicios públicos, como el sanitario, señalando que "ese análisis resulta incompleto si no se tiene en cuenta la aportación que estas personas realizan una vez regularizadas".

Desde Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, su director, José Manuel Díaz, ha expresado su agradecimiento al Colegio de Abogados por una colaboración que ha calificado de "pequeña en apariencia, pero fundamental en la práctica". Díaz ha subrayado que este acuerdo supone "abrir puertas a quienes ya están entre nosotros", eliminando barreras que impiden una acogida digna.

Asimismo, ha recordado el compromiso cristiano con las personas más vulnerables, apelando a valores como la hospitalidad y la solidaridad. "No podemos mirar hacia otro lado. Este es un paso más para poner los derechos de las personas en el centro", ha concluido.

El convenio nace de una experiencia inicial con casos puntuales que, con el tiempo, ha crecido hasta consolidarse como un proyecto estructurado. Ambas instituciones han coincidido en señalar que el objetivo último es garantizar la dignidad, la visibilidad y los derechos de las personas migrantes, favoreciendo su plena integración en la sociedad cacereña.