Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz recauda 60.000 euros para las víctimas de los terremotos de Venezuela

Efectos del terremoto en Venezuela - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MÉRIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha recaudado más de 60.000 euros desde que se activase la emergencia tras el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio y que se han enviado de manera íntegra a Cáritas Venezuela para atender a las familias afectadas.

"Cuando una tragedia de esta magnitud sacude a un pueblo entero, lo que importa es que la ayuda llegue bien y a tiempo. Socios, donantes, empresas e instituciones de nuestra diócesis han respondido de inmediato. Nuestra sociedad está respondiendo con una generosidad que nos emociona", ha señalado el director de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, José Manuel Rodríguez Muñoz.

Los fondos recaudados permiten a Cáritas Venezuela actuar sobre el terreno "con rapidez y precisión". Así, concluida la primera fase de actuación, Cáritas Venezuela benefició a 4.481 familias a través de la entrega de igual número de kits de seguridad alimentaria, lo que equivale a unas 72.000 personas atendidas.

Ha distribuido también 1.000 kits para equipos de búsqueda y rescate, más de 120.000 litros de agua potable y 73.356 insumos médicos y medicamentos, alcanzando a 17.924 personas.

El 61,3 por ciento de los insumos médicos fue entregado directamente a hospitales y centros de salud, ha informado en nota de prensa Cáritas de Mérida-Badajoz.

Cada día, un promedio de 280 voluntarios trabaja en la operación con una jornada media de 7,5 horas por persona, lo que representa 2.100 horas de servicio diarias al servicio de las familias afectadas.

Las actividades se priorizan en los estados más afectados por el desastre, como La Guaira, donde se concentra los mayores niveles de destrucción de viviendas, infraestructura y servicios básicos.

También hay importantes daños en el Distrito Capital (Caracas) y Miranda, Carabobo y Yaracuy (ubicados cerca de la zona del epicentro), y Aragua y Falcón, donde los daños son considerables.

Además de las intervenciones en los estados directamente afectados, Cáritas Venezuela brinda asistencia a familias desplazadas que se han trasladado a otras zonas del país en busca de refugio con familiares, comunidades de acogida o instalaciones de la Iglesia.

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