La Catedral de Badajoz celebra su 750º aniversario con un programa que abarca exposiciones, música o patrimonio

Presentación de los actos para conmemorar el 750º aniversario de la consagración de la Catedral de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz celebra el 750º aniversario de la consagración de la Catedral de la capital pacense el próximo 17 de septiembre y con una serie de actos conmemorativos que se prolongarán hasta septiembre de 2027.

Abarcan desde exposiciones a conciertos de música como uno extraordinario para dar a conocer la inédita Misa de Requiem del maestro de capilla de la Catedral Trujillo por encargo de Godoy tras la Guerra de las Naranjas en 1801.

En el ámbito de la fe y en el marco de un año Jubilar se inaugurarán las celebraciones con la apertura de la Puerta Santa o se vivirán jubileos de colectivos específicos como jóvenes, enfermos o cofrades; o en el del patrimonio se darán pasos para la restauración de la Capilla de la Magdalena o para la pintura de las bóvedas y paramentos de capillas como las de San Juan de Ribera o la de Las Reliquias, además de iniciar la implementación de herramientas como un 'Gemelo digital'.

En concreto, el 17 de septiembre se cumplen 750 años de la dedicación solemne de la Catedral Metropolitana de Badajoz, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio y, por este motivo, el Arzobispado de Mérida-Badajoz ha presentado este lunes los actos organizados para conmemorar este histórico aniversario que se completa en el ámbito de la proyección con un plan de difusión y marketing con concursos de pintura, cortometrajes o una exposición fotográfica al aire libre.

Así lo han detallado en su presentación el arzobispo José Rodríguez Carballo; el director del Museo Catedralicio y fabriquero o encargado de las obras que se hacen en el templo catedralicio, Juan Román; y el deán de la Catedral, Pedro Fernández Amo, quien ha especificado que el 17 de septiembre de 1276 la Catedral de Badajoz, al menos en su templo y en su edificio principal, estaba terminada y se pudo dedicar o consagrar para su culto al Señor, de manera tal que ese es el acontecimiento que se celebra.

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