El chef Pepe Valadés del Catering Vía de la Plata - CLUB ROTARY MÉRIDA

MÉRIDA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Catering Vía de la Plata cocinará este martes para el Comedor Social Beato Padre Cristóbal de Mérida, una actividad que se enmarca en la iniciativa del Club Rotary de la ciudad emeritense para llevar la cocina de varios restaurantes del municipio a los usuarios de un comedor social.

Tras haber ya participado en 2025, será la segunda vez en que este catering participa en la iniciativa solidaria Rotary Social Kitchen, en la que los restaurantes participantes desplazarán a sus chefs y equipo profesional, para que durante una jornada cocinen 'in situ' para los usuarios, según señala el club en un comunicado.

Tras Tuétano, La Milanesa, Don Tello Golf, Vía de la Tapa, o Sybarit, es Catering Vía de la Plata quien toma el testigo de esta iniciativa solidaria. Así, este martes, 7 de abril, a partir de las 12,00 horas, el chef que lidera el catering, Pepe Valadés, y su equipo, se trasladarán a las cocinas del Comedor Social Beato Padre Cristóbal, situado en la Carretera del Polígono El Prado de Mérida.

Sobre los platos a servir, Valadés ya ha adelantado que el postre será "muy especial y de temporada": unas torrijas de Semana Santa, un plato para el que cuenta con el apoyo solidario de Cadena COPE y el Ayuntamiento de Mérida.