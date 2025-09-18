Catorce rutas de transporte escolar en Badajoz y tres en Cáceres siguen con "problemas" en el servicio, según la Junta

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 rutas de transporte escolar en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres continúan aún con "problemas de las propias empresas" en cuanto a la puesta en marcha del servicio.

No obstante, las empresas están "intentando solventarlo" y la Junta confía en que el servicio de transporte escolar en Extremadura se restituya "al cien por cien" en todo el territorio regional, para que todos los alumnos puedan acudir a sus centros "con total normalidad".

De este modo lo ha señalado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este jueves en Mérida, y en el que el Ejecutivo regional ha acotado desde el pasado día 11 y hasta este viernes, 19 de septiembre, el periodo de cobro de la ayuda de 0,26 euros/kilómetro que recibirán las familias que se han visto afectadas por problemas en el servicio de transporte escolar desde el inicio de curso.

Así, una vez que ha sido restablecido el servicio en prácticamente todas las rutas en la región tras el acuerdo alcanzado entre la Administración autonómica y las empresas, ahora la Junta modifica el decreto de ayudas aprobado el pasado martes para actualizarlo este jueves a la situación actual.

Con ello, se mantiene la ayuda de 0,26 euros por kilómetro a cada familia de alumno afectado como compensación por los problemas sufridos en las rutas de transporte, pero se acota ya a este viernes, 19 de septiembre, la fecha hasta la que la cobrarán.

"Contemplamos las mismas ayudas directas a todo el alumnado que fuera beneficiario de ese transporte escolar y lo hacemos desde el día 11 de septiembre hasta el día de mañana 19 de septiembre, acotando así el pago de estas ayudas a esos días", ha explicado Elena Manzano.