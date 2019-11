Cayetano Polo reconoce el "mal resultado" de Ciudadanos el 10N y apela a hacer "autocrítica en varias dimensiones"

Publicado 11/11/2019 0:25:02 CET

El presidente y portavoz de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ha reconocido el "mal resultado" de la formación naranja en las elecciones generales de este domingo 10 de noviembre, en relación al cual ha apelado a hacer "autocrítica en varias dimensiones", la primera como políticos por haber llevado al país a unos segundos comicios que "además no sirven para clarificar nada".

"Desde Ciudadanos evidentemente reconocemos que esta noche hemos tenido un mal resultado, un resultado que en absoluto era el esperado pero que es el que los españoles y los extremeños han querido", ha señalado Polo en una comparecencia tras conocerse los resultados de los comicios generales de este domingo, en relación a los cuales ha expuesto que, desde Cs, tienen que apelar a la "autocrítica en varias dimensiones".

La primera de ellas, ha concretado, como políticos por haber llevado al país a unas segundas elecciones "que además no sirven para clarificar nada que no estuviera ya en el escenario político" y que "no sirven para poder solucionar más de lo que ya solucionaron las elecciones del 28 de abril", ante lo cual ha valorado que se está ante una situación "que no es que sea la misma que el 28 de abril, sino que es incluso más complicada".

