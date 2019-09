CCOO celebra una jornada formativa en Mérida para mejorar la salud y la seguridad de las mujeres trabajadoras

Publicado 16/09/2019 12:37:38 CET

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Extremadura ha celebrado este lunes en su sede de Mérida unas jornadas de carácter técnico en las que se han reforzado la formación de sus delegados y delegadas de la región en prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, con el objetivo de mejorar la salud y seguridad de las mujeres trabajadoras.

Al inicio de las jornadas, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha subrayado que es esencial que "afloren" las diferencias que existen entre hombres y mujeres en la exposición a riesgos laborales "para poder tomar medidas y adaptar a estas diferencias los planes de prevención de las empresas" y que no haya discriminación en este ámbito.

Chacón ha explicado que "hombres y mujeres tienen características distintas que han de ser tenidas en cuenta", tras lo que ha puesto como ejemplos los riesgos psicosociales a las que se pueden ver sometidas las mujeres por acoso por razón de sexo en su puesto de trabajo o la menor presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad y mando, "y por ende con mayores riesgos".

También ha incidido en la importancia que tendría la derogación de la reforma laboral para reducir estas brechas de género y la preocupación que existe en el sindicato ante la incapacidad de formar un gobierno de izquierdas que cambie esta legislación laboral, ha señalado.

"La reforma laboral ha fomentado la precariedad y esta la sufren especialmente las mujeres por concentrarse su trabajo en sectores muy feminizados y con poca calidad en el empleo", ha resaltado la dirigente de CCOO Extremadura.

GUÍA DE PREVENCIÓN

Durante el desarrollo de estas jornadas se ha presentado una completa guía confeccionada por el sindicato para prevenir los riesgos laborales desde la perspectiva de género, y que supone una "herramienta útil, de fácil lectura y muy práctica para apoyar las funciones que llevan a cabo los delegados y delegadas de prevención".

Por su parte, la responsable de la edición de esta guía y secretaria de Salud Laboral y Juventud de CCOO de Castilla y León, Sheila Mateos, ha destacado la labor del sindicato por llevar "la cultura preventiva a las empresas, a través de sus delegados y delegadas, para poder poner en práctica las medidas necesarias que mejoren la prevención de riesgos hacia las mujeres".

"Si CCOO reivindica y denuncia que las mujeres sufren una discriminación en este tema es por algo, no es por capricho", ya que "existe una ley y existen unas diferencias biológicas entre mujeres y hombres", ha resaltado Mateos.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo que "si no hay chalecos adecuados para las mujeres habrá que crearlos para que las mujeres vayan perfectamente seguras a su trabajo, y los riesgos químicos están evaluados para los cuerpos masculinos, no para los femeninos, cuando no son los mismos para unos y otras", ha apuntado.

Ante esta situación, lo que reclama básicamente CCOO es que las empresas analicen y evalúen "de primera mano" todos los puestos de trabajo desde la perspectiva de género para poder actuar adecuadamente y resolver las situaciones discriminatorias, ha resaltado el sindicato.

En las jornadas han intervenido como ponentes personal técnico especializado en salud y prevención de accidentes en el trabajo y en igualdad de género en el ámbito laboral y se han presentado diversos casos prácticos.

Por su parte, Sheila Mateos, Lourdes Núñez, secretaria de la Mujer de CCOO Extremadura, y Alberto Franco, secretario de Salud Laboral y Acción Sindical, han profundizado en el marco general de la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género, dando cuenta de su realidad y problemática principal, ofreciendo también información sobre la legislación vigente legislativa y sobre las propuestas de actuación sindical.